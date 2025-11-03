自由電子報
娛樂 亞洲

汪小菲不甩期中考 現身成都帶子女逛攤

張蘭（紅圈處）、汪小菲全家（黃圈處）出現在四川成都。（翻攝自小紅書）張蘭（紅圈處）、汪小菲全家（黃圈處）出現在四川成都。（翻攝自小紅書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕已故女星「大S」徐熙媛前夫汪小菲育有1女1子，現任妻子「Mandy」馬筱梅婚後，與大S、汪小菲的子女相處得不錯。中國網友昨（2）目擊張蘭、汪小菲全家出現在四川成都，白天買冰淇淋；晚上則逛夜市，還拍下一家人在麻辣兔頭攤位的模樣。

（左起）汪小菲、Mandy、箖箖駐足麻辣兔頭攤位前。（翻攝自小紅書）（左起）汪小菲、Mandy、箖箖駐足麻辣兔頭攤位前。（翻攝自小紅書）

網友看見張蘭激動大喊「蘭姐」，張蘭舉起手開心回應。畫面中11歲的玥兒留著一頭烏黑長髮，身高已過汪小菲肩膀；9歲的兒子箖箖雖比姊姊矮半顆頭，但身材都相當高挑。兩人乖巧跟在汪小菲與馬筱梅身邊，張蘭則在稍晚的直播當中透露，此行全家到成都度假，她很開心見到孫女和孫子，更寵溺的喊箖箖「小王子」。

中國網友好奇，玥兒和箖箖現在應該在台灣上學，並遇上期中考時期，指出台灣只有寒暑假，一學期有3次段考，現在應該正值學校期中考期間，這個時候讓孩子請假去玩，真的讓人匪夷所思。

張蘭3年前曾經在直播賣手撕兔頭，暗中諷刺具俊曄。（翻攝自抖音）張蘭3年前曾經在直播賣手撕兔頭，暗中諷刺具俊曄。（翻攝自抖音）

由於汪小菲一家人被拍到在麻辣兔頭攤前，不免令人聯想到當年汪小菲被大S提告追討生活費，張蘭當時在直播上賣起「手撕兔頭」，不但利用諧音「禿頭」，還瘋狂撕肉，似是在暗中諷刺光頭的具俊曄。

