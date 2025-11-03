王力宏不忍了！出手解封S.H.E版權「驚人金額」曝光

〔記者張釔泠／綜合報導〕王力宏上月在演唱會上與Ella合唱S.H.E舊歌《Super Star》，不過這支「合唱版」MV日前因為版權問題突遭下架，不過僅隔48小時就火速重新上架，影片雖然損失了先前累積的千萬點擊率，但如今能夠永遠留在網路上，粉絲依然感動直呼：「值了！」

Ella擔任王力宏的演唱會嘉賓。（翻攝自微博）

天王出手速度果然驚人，王力宏經紀人楊文傑受訪時表示：「花了31萬解決這個事，給粉絲一個漂亮的成績單，實力寵粉，能花錢火速砸回版權，這是必須的！非常值得！最重要的是大家能永遠在網上看到那天晚上二哥跟Ella的精彩演出。」

請繼續往下閱讀...

楊文傑也補充：「這首歌在不到一個月就突破一千萬點閱。我們已經盡快把費用付給了德國版權方。該團隊又由日本Avex負責管理，清權完成後才能重新上架。但我相信粉絲會覺得這一切都值得。」

這支《Super Star》影片出自上個月王力宏「最好的地方」巡回演唱會深圳站。那次連唱五晚刷新多項紀錄，除了與Ella同台討論度破表，與單依純合唱的《愛錯》在抖音已經突破1.22億次觀看，讓這首歌又強勢回到騰訊音樂全站第3名的位置，並連續蟬聯排行榜前10名已超過一年。據悉，僅《愛錯》一首歌，今年的錄音與創作版權收入高達4000多萬台幣，堪稱2025年華語歌壇的年度冠軍。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法