都敬秀視池昌旭「踩不死的蟑螂」 幼稚爭贏李光洙：我在你上面

〔記者廖俐惠／台北報導〕Disney+韓劇《操控遊戲》今天（3日）在首爾舉行記者會，池昌旭在劇中飾演被誣陷是性侵犯的朴台仲，對由D.O.都敬秀飾演的安耀翰恨之入骨、展開復仇，都敬秀受訪時分享：「對安耀翰來說，朴台仲簡直是蟑螂般的存在，生命力頑強，一直踩他還是會爬上來。」

池昌旭主演《操控遊戲》，被稱像是打不死的蟑螂。（Disney+提供）

《操控遊戲》改編自2017年的電影《虛擬城市》，兩部片相隔8年皆由池昌旭主演，導演導演朴信宇透露，池昌旭在劇本出來前就答應演出，在投資確定之前一直在等待，對這部作品展現極大熱情，直言當然要找他演。

都敬秀首次挑戰反派，就獻給了《操控遊戲》。（Disney+提供）

都敬秀首次挑戰反派，在劇中飾演神秘人安耀翰，導演朴信宇認為安耀翰一角有著「純真的惡」，都敬秀清澈的眼神以及天真爛漫的笑容，完全符合他心中耀翰的形象。都敬秀則坦言，對於如何讓耀翰讓人毛骨悚然一事感到很苦惱，染髮、燙髮就弄了4小時，穿上乾淨俐落的西裝，並參考一些電影、紀錄片以塑造角色。

李光洙看到《操控遊戲》中自己的角色，氣到想吐口水。（Disney+提供）

李光洙飾演的「白道京」是安耀翰的VIP貴客，坦言看劇本時覺得這個角色實在太糟了，「我恨不得想朝劇本吐口水，真是讓人討厭的角色，我想要把我每次讀劇本時的那種憤怒傳達給觀眾。」

戲外他與都敬秀因合作《沒關係，是愛情啊》開啟超過10年的好交情。都敬秀笑說：「在劇中我地位比較高，雖然他是我的VIP顧客，但嚴格來說我在上位，所以讓我瞬間放鬆了。」此話一出，立刻引起全場大笑。

金鐘秀（左起）、趙允秀、導演朴信宇、池昌旭、都敬秀、李光洙一同出席《操控遊戲》記者會。（Disney+提供）

都敬秀吐槽李光洙總是讓弟弟們很累，不過在拍攝現場，卻成為了他的依靠，從《沒關係，是愛情啊》就從李光洙身上學習到很多。李光洙則坦言，一開始擔心兩人因為太熟，在片場反而會有點尷尬，不過實際上合作上非常好，因為不管怎麼做，都敬秀都會配合、接受他，「我就像很放鬆的在片場玩一樣，把自己準備好的、該做的做完就回家了。」

