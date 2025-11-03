從明華園走上大銀幕 陳玄力《南方時光》成績太差遭體罰

陳玄力於《南方時光》首挑大樑演出男主角。（百景映畫提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《南方時光》獲金馬獎最佳導演、美術設計、造型設計3獎提名；拍攝時才16歲的陳玄力首度挑大樑擔綱男主角，詮釋一位急於長大的少年，背著父母打工賺錢、翹課，現實生活中他也認了常做一些讓大人哭笑不得的事情。

今年18歲的陳玄力從小在明華園裡長大、受歌仔戲耳濡目染，首次挑戰電影長片的他坦言，一開始演出時常不自覺用歌仔戲的方式表演，「但越演越不自然，也很謝謝導演耐心指導讓我慢慢放下那些習慣，用更真實的習慣去表演，才順利完成這次拍攝。」

陳玄力（中）於《南方時光》飾演叛逆少年。（百景映畫提供）

陳玄力在片中扮演和父親不和，還會翹課、偷偷去撞球店打工的少年，他坦承小時候也很愛玩，印象最深刻的是，一次小學上課期間，在校外晃到中午才出現在學校，他說：「現在回想起來覺得很調皮，但那時候太愛玩，也沒有想很多。」

片中，吳慷仁與孫淑媚分飾他的父母，兩位實力派演員的加入，讓年輕的他直呼：「收穫很多，是一段難忘的經驗。」吳慷仁在現場教會他表演的節奏、情緒拿捏的技巧，進而更能掌握鏡頭前的表現，他也說：「我有時太緊張，演戲來會有點僵，淑媚姐就會安慰我、鼓勵我放輕鬆，她的溫柔讓我更能進入角色。」

陳玄力在《南方時光》因成績太差，慘遭老師鄭有傑體罰。（百景映畫提供）

談到一場因考試成績太差而被飾演老師的鄭有傑體罰的戲，不少六七年級生看得心有戚戚焉，陳玄力表示鄭有傑拍打戲的技術超好，「實際被打時候一點都不會痛，有傑哥是非常有經驗的演員，他拿捏力的力道剛剛好，讓我能安心拍攝。」

《南方時光》以1996年台灣首次總統直選與台海飛彈危機的時代氛圍為背景，描述少年在社會動盪與家庭矛盾中的成長故事，11月14日在台上映。

