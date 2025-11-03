自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

從明華園走上大銀幕 陳玄力《南方時光》成績太差遭體罰

陳玄力於《南方時光》首挑大樑演出男主角。（百景映畫提供）陳玄力於《南方時光》首挑大樑演出男主角。（百景映畫提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《南方時光》獲金馬獎最佳導演、美術設計、造型設計3獎提名；拍攝時才16歲的陳玄力首度挑大樑擔綱男主角，詮釋一位急於長大的少年，背著父母打工賺錢、翹課，現實生活中他也認了常做一些讓大人哭笑不得的事情。

今年18歲的陳玄力從小在明華園裡長大、受歌仔戲耳濡目染，首次挑戰電影長片的他坦言，一開始演出時常不自覺用歌仔戲的方式表演，「但越演越不自然，也很謝謝導演耐心指導讓我慢慢放下那些習慣，用更真實的習慣去表演，才順利完成這次拍攝。」

陳玄力（中）於《南方時光》飾演叛逆少年。（百景映畫提供）陳玄力（中）於《南方時光》飾演叛逆少年。（百景映畫提供）

陳玄力在片中扮演和父親不和，還會翹課、偷偷去撞球店打工的少年，他坦承小時候也很愛玩，印象最深刻的是，一次小學上課期間，在校外晃到中午才出現在學校，他說：「現在回想起來覺得很調皮，但那時候太愛玩，也沒有想很多。」

片中，吳慷仁與孫淑媚分飾他的父母，兩位實力派演員的加入，讓年輕的他直呼：「收穫很多，是一段難忘的經驗。」吳慷仁在現場教會他表演的節奏、情緒拿捏的技巧，進而更能掌握鏡頭前的表現，他也說：「我有時太緊張，演戲來會有點僵，淑媚姐就會安慰我、鼓勵我放輕鬆，她的溫柔讓我更能進入角色。」

陳玄力在《南方時光》因成績太差，慘遭老師鄭有傑體罰。（百景映畫提供）陳玄力在《南方時光》因成績太差，慘遭老師鄭有傑體罰。（百景映畫提供）

談到一場因考試成績太差而被飾演老師的鄭有傑體罰的戲，不少六七年級生看得心有戚戚焉，陳玄力表示鄭有傑拍打戲的技術超好，「實際被打時候一點都不會痛，有傑哥是非常有經驗的演員，他拿捏力的力道剛剛好，讓我能安心拍攝。」

《南方時光》以1996年台灣首次總統直選與台海飛彈危機的時代氛圍為背景，描述少年在社會動盪與家庭矛盾中的成長故事，11月14日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中