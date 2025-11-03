女神冒雨出現！田馥甄被召喚公開田媽媽私下動態

田馥甄第二天壓軸登場。（呼叫音樂節提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「The Calling '25 呼叫音樂節」昨晚在新北大都會公園圓滿落幕，壓軸的田馥甄以《底里歇斯》率性開場，接連演唱《靈魂伴侶》、《無人知曉》、《愛著愛著就永遠》等，面對連日陰雨，她一登場便關心大家的身體狀況，笑說「感受到你們把我呼喚出來」，感謝滿場戴著小黃帽、小綠帽、小紅帽的「田選之人」熱情應援。

田馥甄第二天壓軸登場。（呼叫音樂節提供）

她分享媽媽得知粉絲夜排的辛苦後特地傳訊息關心，笑稱「影片不要傳給我，傳給媽媽，她最會潛水」。田馥甄也感性表示，每個人生命中都有缺憾，而她透過音樂一次次縫補自己的心，也希望能療癒每一位聽眾。她進一步分享，「Calling」象徵著「召喚」，每個人都帶著使命，而她很幸運能以歌聲陪伴大家走過每個時刻。最後以《或是一首歌》獻給所有樂迷與自己，溫柔叮嚀「明天是星期一，記得平安回家」。

魏如萱宣布明年二月重返小巨蛋。（呼叫音樂節提供）

金曲歌后魏如萱則以《哎呀哎呀 午夜版》揭開序幕，接著帶來《怪奇的珍珠》、《劣根》、《紙黏土》等曲目，她自曝：「等小巨蛋等很久，好想去！」並詢問粉絲是否會一同參與？瞬間炒熱氣氛。

魏如萱經典連發。（呼叫音樂節提供）

魏如萱特別為音樂節準備了搖滾曲目，卻發現觀眾反應冷靜，笑說大家都是I人，「但我知道你們回家一定會發文說我唱得很好聽！」演出中粉絲大喊「好聽」，她誤聽成「好正」即興回覆，逗笑全場。最後一曲《Have a nice day》她感性告白：「謝謝大家在週末的夜晚，選擇來到這裡聽我唱歌。希望我的音樂能在你們需要的時候，成為一個出口。」

歌曲最後她藉著呼叫音樂節舞台上大螢幕首次公布明年2／7、2／8登場的小巨蛋演唱會視覺，台下歌迷尖叫連連，魏如萱也俏皮呼籲：「月底要記得存錢喔，希望我到時候可以變得更chill、更正、更辣！」

