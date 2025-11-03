自由電子報
娛樂 最新消息

才剛拿金曲獎！林頤原認自我懷疑 揭TRASH難熬關鍵

〔記者張釔泠／台北報導〕TRASH剛拿金曲最佳樂團獎，團長林頤原推出全新單曲《我毋驚》，歌曲靈感來自某個颱風夜，那晚他突然回想起音樂路，提到過去曾歷經過的挫折甚至心魔，他分享：「最難熬的時期是TRASH『成績不理想、團隊士氣低落』的那段時間。那時感覺大家都對自己失去自信，就連我也開始懷疑自己。」正因經歷了這些起落，他更懂得「我毋驚」的力量，即使害怕，也要相信自己。

林頤原新歌以家鄉鹿港為出發點。（華納提供）林頤原新歌以家鄉鹿港為出發點。（華納提供）

《我毋驚》以林頤原的家鄉「鹿港」為出發點，象徵他回歸初心的創作旅程。他說：「這次的創作是從我的家鄉鹿港出發，家鄉一直是我心裡最深的根。既然回到出發點，就想用最能代表那份土地的語言去寫，而這個語言就是台語。用母語創作，讓我更誠實地表達內心，更貼近自己真正的感受。」

林頤原第一次嘗試台語創作。（華納提供）林頤原第一次嘗試台語創作。（華納提供）

他透露正在籌備中的台語專輯進度已達9成，整張作品是「從鹿港出發、再回到鹿港」的旅程，記錄成長與夢想的轉折，「作品從一開始對未知的徬徨，到在城市裡挑戰、迷惘、反思，最後戰勝心魔、完成夢想後再回家，就像一部濃縮的勵志故事。」

林頤原和媽媽一起拍攝MV。（華納提供）林頤原和媽媽一起拍攝MV。（華納提供）

《我毋驚》MV以一座純樸小鎮為背景，講述一個充滿想像力的孩子努力尋找夢想、一步步闖關前進的故事。一路上他經歷各種挑戰與考驗，直到最後拿起吉他、開始學著彈唱，並在手中接過一張五月天的專輯，那一刻，他找到屬於自己的夢想。故事最後揭曉，原來那個天真的孩子就是年幼的林頤原。MV特別邀請他的媽媽親自出鏡，無論在現實生活中或MV裡，都是他最堅強的後盾與支柱，讓整支作品更添真實與溫度。

