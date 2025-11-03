自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

洪榮宏曾遭黑道襲擊縫200針 胡瓜揭秀場時期險惡環境

〔記者侯家瑜／台北報導〕胡瓜YouTube節目《下面一位》最新一集拜訪金曲歌王洪榮宏的家，意外揭開他從秀場天王轉變為田園達人的生活轉折。洪榮宏笑說，疫情期間時間變多，剛好遇上蛋荒，朋友送他兩隻蛋雞，他便開始養雞自給自足，漸漸迷上農園生活，「從音樂轉向土地，感覺很踏實。」

洪榮宏（左）展示自家養的蛋雞與菜園。（下面一位提供）洪榮宏（左）展示自家養的蛋雞與菜園。（下面一位提供）

胡瓜回憶，在自己出道前，洪榮宏早已是秀場紅星，每天滿場跑遍全台、甚至海外演出。兩人後來在西餐廳熟識，合作「媽媽歌星」節目，留下滿滿回憶。胡瓜感嘆：「以前我們訪問的都是你爸爸洪一峰，現在終於訪到你本人。」

洪榮宏不只精通台語歌，也擅長日本演歌，他透露，從小隨父親赴日求學，寄宿在音樂老師家，耳濡目染下愛上演歌，後來為照顧母親放棄日本發展，回台開創屬於自己的台語風格。

談到秀場年代的風險，洪榮宏驚曝曾因拒絕黑道邀約而遭襲擊，導致氣胸、全身縫了200多針，「醫生說要漂亮不能打麻藥，我就忍著痛縫完。」胡瓜聽了震驚，回憶當年跑場還需警察接送，證實那時環境險惡。

胡瓜（右）拜訪洪榮宏家，直擊田園生活。（下面一位提供）胡瓜（右）拜訪洪榮宏家，直擊田園生活。（下面一位提供）

如今的洪榮宏從歌壇巨星變身農園主人，依舊以笑容與歌聲感染人心。他也驚喜宣布將於2026年1月17日在高雄流行音樂中心舉辦《舊情綿綿演唱會》，重現經典金曲，邀歌迷一同見證他從秀場到田園、依然動人的音樂人生。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中