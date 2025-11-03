洪榮宏曾遭黑道襲擊縫200針 胡瓜揭秀場時期險惡環境

〔記者侯家瑜／台北報導〕胡瓜YouTube節目《下面一位》最新一集拜訪金曲歌王洪榮宏的家，意外揭開他從秀場天王轉變為田園達人的生活轉折。洪榮宏笑說，疫情期間時間變多，剛好遇上蛋荒，朋友送他兩隻蛋雞，他便開始養雞自給自足，漸漸迷上農園生活，「從音樂轉向土地，感覺很踏實。」

洪榮宏（左）展示自家養的蛋雞與菜園。（下面一位提供）

胡瓜回憶，在自己出道前，洪榮宏早已是秀場紅星，每天滿場跑遍全台、甚至海外演出。兩人後來在西餐廳熟識，合作「媽媽歌星」節目，留下滿滿回憶。胡瓜感嘆：「以前我們訪問的都是你爸爸洪一峰，現在終於訪到你本人。」

洪榮宏不只精通台語歌，也擅長日本演歌，他透露，從小隨父親赴日求學，寄宿在音樂老師家，耳濡目染下愛上演歌，後來為照顧母親放棄日本發展，回台開創屬於自己的台語風格。

談到秀場年代的風險，洪榮宏驚曝曾因拒絕黑道邀約而遭襲擊，導致氣胸、全身縫了200多針，「醫生說要漂亮不能打麻藥，我就忍著痛縫完。」胡瓜聽了震驚，回憶當年跑場還需警察接送，證實那時環境險惡。

胡瓜（右）拜訪洪榮宏家，直擊田園生活。（下面一位提供）

如今的洪榮宏從歌壇巨星變身農園主人，依舊以笑容與歌聲感染人心。他也驚喜宣布將於2026年1月17日在高雄流行音樂中心舉辦《舊情綿綿演唱會》，重現經典金曲，邀歌迷一同見證他從秀場到田園、依然動人的音樂人生。

