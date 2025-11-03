黃明志捲護理系女神命案 內行人揭：敢跑就遭殃

歌手黃明志近日捲入網紅「護理系女神」謝侑芯命案。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕歌手黃明志近日捲入網紅「護理系女神」謝侑芯命案，大馬警方在現場找到5粒藍色藥丸，事後黃明志尿液檢測結果對4種毒品呈陽性反應，被警方以吸毒、擁毒罪處理。昨（2）黃明志透過社群發聲明，否認自己吸毒。網友好奇馬來西亞刑責比台灣嚴重，黃明志怎麼沒有想過逃跑，還大膽發聲明？原來根本跑不了，而且逃跑下場會更慘。

黃明志在聲明中強調自己沒有吸毒也沒有攜帶毒品，指出相信的就相信，不相信的就不相信，反正等2、3個月警方報告出來就水落石出。之前傳出謝侑芯命案，黃明志沒有表明自己在現場，還是因為警察在飯店發現黃明志形跡可疑，故阻攔。對此，黃明志解釋因為案件還在調查，更強調自己收到黑函勒索。

網紅「護理系女神」謝侑芯陳屍大馬飯店浴室，當時黃明志亦在現場。（翻攝自IG）

網友提問：「黃自己有沒有吸毒，他不知道嗎？第一時間怎麼不跑？還敢發聲明說，檢驗就知道，最快2～3個月，那些都是汙衊栽贓」更好奇黃明志當下心態。其他網友出聲回應：「哪跑得掉，飯店有監視器，也知道是誰從房間出來吧」、「人出境了就直接變通緝犯」、「什麼都不做結果跑掉，監視器、房間登記這些都查得到，那他這輩子可能就真的翻不了身了吧，會報警也是希望還能趕快救人，說不定救得回來也不一定，跑了就變成通緝犯，未來說不定更難解釋清楚了」。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

