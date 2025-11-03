認愛「單車界彭于晏」5年 閻奕格自爆「受傷」離開台灣

〔記者張釔泠／台北報導〕閻奕格推出全新單曲《戒不掉你的愛》強勢回歸，製作期間，她接演了音樂劇《囍宴》，先進錄音室錄了一個版本就進劇組排練和演出，中間隔了1個多月才再次進錄音室，對歌曲想呈現的氛圍又有了不同的想法，重新調整了曲速，從頭再錄了一遍，她笑說：「這首歌是我製作時間拉最長的一首歌，感謝金曲製作人黃少雍的耐心，希望這首新歌可以讓大家感受到歌詞裏不服輸跟戒不掉的力量！」

閻奕格推出最新單曲。（索尼提供）

閻奕格和「單車界彭于晏」穩定交往5年，她表示，這首歌的誕生來自於前一陣子和朋友聊到曾經讓自己念念不忘的事情，包含了一些曾讓她受傷的人和事，她心想「如果當下果斷一點搞不好就不會那麼受傷了」，從這個概念開始醞釀思考，她說：「有時候或許不是真的斷不掉，而是不想或不捨得戒掉，到底是不服輸，還是固執呢？想把這種糾結的感覺寫出來。」

閻奕格形容《戒不掉你的愛》像一場愛情的高壓電流，讓人明知危險卻仍想再次靠近，她在錄音時一氣呵成，以幾近失控的爆發張力詮釋理智與癮頭的拉扯，呈現出近乎瘋狂的失控浪漫。

閻奕格到日本沖繩度假。（索尼提供）

除了推出新單曲，閻奕格也公布即將舉辦「WAY OUT 逃生出口」巡迴演唱會，她表示之前有很長一段時間覺得自己心情上有點被困住、喘不過氣的感覺，一直想要找到一個可以釋放壓力的出口，「每個人都有著不同的壓力，無論是來自社會或家庭的期待，課業或網絡的過度刺激等等，我們都需要找到一個可以宣泄或釋放壓力的出口，因此希望藉由這次的演唱會，可以讓大家透過我的音樂和我的分享讓觀衆暫時逃離現實，找到屬於自己的WAY OUT。」

閻奕格在沖繩仍心繫工作。（索尼提供）

近來閻奕格忙於籌備演唱會又首次獨立製作單曲，她原本安排了三天去沖繩旅遊、透透氣，沒想到心繫新單曲的她到了當地，全程都在拍攝歌曲宣傳素材，她笑說：「怎麼好像比沒放假的行程還滿？！哈哈，但至少全程天氣都超好有看到超美的海景。」

