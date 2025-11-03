自由電子報
娛樂 最新消息

吳宗憲親破不和傳聞 力挺小S奪獎：真的替她開心

吳宗憲回應與大小S心結。（翻攝自臉書）吳宗憲回應與大小S心結。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕吳宗憲與Lulu、陳漢典、「小S」徐熙娣、派翠克同入圍本屆金鐘「綜藝節目主持人獎」，最終由小S、派翠克奪獎。他昨（2）日開直播談到典禮心情，表示大S的事一直不敢打擾小S，「我真的很愛她們，16歲就認識我了，這一次金鐘獎還好她得獎，是我最開心的事情！」一番話也間接回應外界多年以來的不合傳聞。

吳宗憲深夜開直播聊近期爭議話題。（翻攝自臉書）吳宗憲深夜開直播聊近期爭議話題。（翻攝自臉書）

吳宗憲表示，看到小S上台緬懷大S的橋段時，他感觸特別深，「我們都認識太久了，她們從出道到現在都很努力。」他強調這次雖是對手關係，但完全沒有遺憾，反而替小S高興，「她得獎是應該的，我真的很替她開心。」事實上，兩人在金鐘舞台也互動如常，吳宗憲會後第一時間上台給小S鼓勵。

今年7月吳宗憲曾被爆料「辱罵大S、小S」，他當時也在直播澄清，強調自己從未罵過兩人，誤會起因於黃子佼事件。他還原當年狀況：「我在錄節目時接到黃子佼電話，叫我口下留情，結果沒多久媒體就問我是不是知道他拍小模的事，我才氣到罵他爛貨、爛東西！」吳宗憲說，因為無法接受黃子佼的行為，才選擇不與他及相關人往來，「那時候他的女朋友是小S，所以我才沒有再聯絡她們。」

