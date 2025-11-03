自由電子報
任容萱認了分手模特兒男友 Selina被疑懷二胎回應了

左起姚以緹、劉香慈、黃嘉千、鍾欣凌、 柯叔元、曹佑寧、任容萱、禾羽出席三立電視「2025內容創新發布會」。（記者潘少棠攝）左起姚以緹、劉香慈、黃嘉千、鍾欣凌、 柯叔元、曹佑寧、任容萱、禾羽出席三立電視「2025內容創新發布會」。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕Selina剛過44歲生日，妹妹任容萱曬出合照祝福，只是網友關注的焦點，反而是身穿白色洋裝的Selina飄出孕味，還似乎巧妙用生日蛋糕遮住肚子，二寶傳言瘋傳。雖然Selina否認消息，但任容萱今出席三立電視「2025內容創新發布會」，宣傳新戲《愛鄰洗衣店》時被問姊姊疑似懷孕，她吞吞吐吐回：「呃，沒有啦。」

但任容萱提到姊妹關係很好，因此姊姊也希望小孩同樣享有手足情感，只是不強求，甚至還對任容萱說「妳的小孩就是我的小孩」，只是講到自己結婚、生子話題，任容萱回：「我沒有這樣計劃，也沒有這樣對象，目前專注工作，沒有想要走入下一步關係。」自爆和曾擔任過模特兒的男友林柏澍早已分手，至於分手多久？她嬌嗔回：「對方不是圈內人，不要太討論他。」

而柯叔元在《愛鄰洗衣店》中與周幼婷睽違十多年再度合作，他開心地說：「以前大多演反派，沒機會湊對，這次終於能跟她演夫妻！」曹佑寧則是繼《華麗計程車行》後，再度面臨台語考驗：「這次還是要多練習，特別是比較接地氣的台語。」他也坦言這是自己首次接手20集以上的長劇，期待又緊張。

任容萱這回挑戰以台語演出，並首度詮釋反派角色，她笑說：「我和曹佑寧一樣，出道第一部戲的導演就是阿福導演《終極三國》，很懷念也很期待！這次第一次講台語演戲，又演反派，真的很新鮮，也希望到時候台語不要NG就好。」

來自富邦啦啦隊的禾羽之前有演過《戲說台灣》，這次再挑戰戲劇，她開心表示：「從小跟阿嬤一起長大，台語很自然，而且我從小看台八長大，偶像就是曾莞婷！」這次演戲有事先跟球團協調時間，她透露會上更多表演課精進自己。

