AV女優動真情卻因謝侑芯喪命醒悟？自爆被邀赴大馬「神秘之旅」

〔娛樂頻道／綜合報導〕謝侑芯10月前往馬來西亞要討論拍片計畫，不料最後猝死在吉隆坡一家高級飯店房內浴缸，更訝異的是，最後扯出當時和她在一起的竟是大馬鬼才歌手黃明志，並被警方發現他涉及持有毒品，尿液檢測也出現陽性，不過昨天黃明志發聲明表示自己沒有用毒品，頂多喝多了。

翁雨澄自爆曾被邀往馬來西亞進行「神秘之旅」。（翻攝自IG）

這起意外事件，也出現許多後續故事，AV女優「娃娃」翁雨澄突然在社群發文，儘管沒有指名道姓，但網友覺得彷彿看到誰的影子？因為翁雨澄發文寫道：「今年的三月，你邀請我到馬來西亞，整整三天我只有第一天有po限動，因為後面就被帶去了一個神秘的旅行。」

翁雨澄還提到：「你說你只有跟我一個人這樣。你說這是我們之間的小秘密。你說服我去嘗試了那些東西。你告訴我你愛我的靈魂。你說我是最特別的。原來都是騙人的，原來你不只跟我這麼做，原來還有其他女孩也接受了你的邀請，原來我根本只是你其中的一個玩具。對不對？」

接著翁雨澄自爆：「我一直守著這個秘密，因為我相信你真的只有跟我在一起才會碰這些東西，我們10月中還約好11月要再去馬來西亞找你，因為你說很想念。原來我只是眾多還沒死去的女孩的其中一位罷了。」由於發文時機太敏感，才剛爆出謝侑芯赴大馬卻驚傳過世消息，因此網友紛紛猜測，莫非翁雨澄也是遇到「同一個人」？

不過，有網友留言評論：「有錢人是少數，多數女生就算知道是謊言也不願相信。」直說大家應該「心知肚明」，沒想到翁雨澄回應留言時直接提到黃明志名字：「我又沒有收錢，有本事你也可以跟黃明志一樣成為有才華有內涵的人。」另有網友直接質疑，看她的發文，這不就自認在大馬有碰毒品？提醒她要戒毒，翁雨澄則解釋，回台灣之後完全沒有碰過毒品，要戒什麼？

