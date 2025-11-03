自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

AV女優動真情卻因謝侑芯喪命醒悟？自爆被邀赴大馬「神秘之旅」

〔娛樂頻道／綜合報導〕謝侑芯10月前往馬來西亞要討論拍片計畫，不料最後猝死在吉隆坡一家高級飯店房內浴缸，更訝異的是，最後扯出當時和她在一起的竟是大馬鬼才歌手黃明志，並被警方發現他涉及持有毒品，尿液檢測也出現陽性，不過昨天黃明志發聲明表示自己沒有用毒品，頂多喝多了。

翁雨澄自爆曾被邀往馬來西亞進行「神秘之旅」。（翻攝自IG）翁雨澄自爆曾被邀往馬來西亞進行「神秘之旅」。（翻攝自IG）

這起意外事件，也出現許多後續故事，AV女優「娃娃」翁雨澄突然在社群發文，儘管沒有指名道姓，但網友覺得彷彿看到誰的影子？因為翁雨澄發文寫道：「今年的三月，你邀請我到馬來西亞，整整三天我只有第一天有po限動，因為後面就被帶去了一個神秘的旅行。」

翁雨澄還提到：「你說你只有跟我一個人這樣。你說這是我們之間的小秘密。你說服我去嘗試了那些東西。你告訴我你愛我的靈魂。你說我是最特別的。原來都是騙人的，原來你不只跟我這麼做，原來還有其他女孩也接受了你的邀請，原來我根本只是你其中的一個玩具。對不對？」

接著翁雨澄自爆：「我一直守著這個秘密，因為我相信你真的只有跟我在一起才會碰這些東西，我們10月中還約好11月要再去馬來西亞找你，因為你說很想念。原來我只是眾多還沒死去的女孩的其中一位罷了。」由於發文時機太敏感，才剛爆出謝侑芯赴大馬卻驚傳過世消息，因此網友紛紛猜測，莫非翁雨澄也是遇到「同一個人」？

不過，有網友留言評論：「有錢人是少數，多數女生就算知道是謊言也不願相信。」直說大家應該「心知肚明」，沒想到翁雨澄回應留言時直接提到黃明志名字：「我又沒有收錢，有本事你也可以跟黃明志一樣成為有才華有內涵的人。」另有網友直接質疑，看她的發文，這不就自認在大馬有碰毒品？提醒她要戒毒，翁雨澄則解釋，回台灣之後完全沒有碰過毒品，要戒什麼？

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防制諮詢專線：0800-770-885☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中