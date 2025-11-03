自由電子報
娛樂 最新消息

李連杰被爆「換心復活」 泳池畫面洩真相

李連杰曬出泳池影片，親自破除「換心手術」傳聞。（翻攝自小紅書）李連杰曬出泳池影片，親自破除「換心手術」傳聞。（翻攝自小紅書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕62歲的武打巨星李連杰，過去因罹患甲狀腺亢進、身體狀況不佳，一度被外界形容「蒼老到讓人認不出」。不料近日他再度現身，整個人氣色紅潤、動作俐落，甚至能大跳「功夫舞」，狀態好得令人驚呼。就在粉絲為他「奇蹟回春」歡呼之際，網上卻流出驚人傳言，有人指他其實做了「心臟移植手術」，而捐贈者竟是已故的少林武僧秋風。

網路瘋傳，秋風去年因車禍離世，但家屬返鄉時發現遺體疑有縫合痕跡，懷疑器官被摘除；隨後又被爆料，稱這顆心臟最終被移植給一位知名功夫影星，並影射李連杰正是受贈者。加上李連杰今年8月確實曾住院動手術，時機重疊，陰謀論迅速延燒。網友更將此與近期37歲男星于朦朧離奇墜樓一案並列討論，認為多起藝人死亡背後「另有隱情」，甚至有極端說法稱北京「798美術館」藏有藝人乾屍標本，消息越傳越誇張。

62歲李連杰否認「心臟移植」，強調獨立思考。（翻攝自小紅書）62歲李連杰否認「心臟移植」，強調獨立思考。（翻攝自小紅書）

面對流言愈演愈烈，李連杰近日在社群發布游泳影片，只見他上半身赤裸入鏡，胸口平整無疤痕，顯然是在以行動否認「移植手術」傳聞。他也在影片中語重心長表示：「活在這個時代要有自己的分析，不要只跟著別人的輿論跑，要學會獨立思考。」不過仍有網友認為，「他把疤修掉了」、「陽光下還是看得出來一條淡淡的線」。

李連杰在2020年出版的書中曾提到，自己多年來靠靜坐與太極調養，逐漸改善體能。近年他多次在活動中示範「功夫舞」，表示「身體變好了，全靠修心養性」。

