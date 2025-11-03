台串流平台投震撼彈！LINE TV宣佈整合KKTV

LINE TV 與KKTV 將正式整合，開創台灣OTT產業新篇章。（LINE TV提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕LINE台灣今宣布，LINE TV將與KKTV整合，結合各自的用戶基礎與在華語及日語內容的優勢與資源，兩大平台合併後將共同為用戶打造一個更優質、多元的觀影平台。KKTV也發文表示，預計於2026年1月1日起停止更新，原KKTV用戶可以經由「帳號授權」流程，輕鬆成為LINE TV用戶，「現在跟播中的日劇，也會在KKTV播到完結，請大家放心」。

OTT平台LINE TV與KKTV今天發表正式合併，值得注意的是，促成這樁合併的是，LINE TV策略股東能率創投，展現其除機器人、AI領域的佈局外，也涉入數位內容等投資。另一家大股東鑫傳的母公司台數科於2020年以約新台幣3.8億元投資巧克科技新媒體，成為LINE TV最大台資股東；2024年，鑫傳國際再投入1.97億元認購現增股份，進一步鞏固雙方合作基礎。

目前LINE TV月活躍用戶超過500萬人，依資策會2025年調查數據顯示，LINE TV的使用率位居台灣OTT品牌第一，與KKTV整合後採用AVOD（廣告制）、SVOD（訂閱制） 及FAST頻道廣告收益等多元營收模式，搭配自製戲劇與原創內容投資擴張，預期將成為台灣OTT產業鏈成長的主要動能。

台數科董事長廖紫岑表示，這次整合是本土OTT產業轉型的重要里程碑。鑫傳國際將以在地內容為基礎，結合AI與數據分析，推動台灣影視產業升級，持續創造股東長期價值與競爭優勢。

分析兩平台，LINE TV以華語影視為主，涵蓋台劇、陸劇、動漫、韓劇、原創劇與綜藝，長期投入原創與在地內容，加上完整的LINE生態圈行銷資源，擁有規模龐大的平台能量與多元內容布局；KKTV 則長期深耕日劇、動畫及香港、新加坡等地內容，在影迷社群中建立高度口碑。

LINE TV 與KKTV 的整合將升級用戶體驗與內容競爭力。（LINE TV提供）

兩平台整合後，LINE TV全平台影視內容將超過6000部，此外，LINE TV平台將結合KKTV技術，升級推出離線觀看與「雙字幕」功能，依戲劇類別提供中日或中文搭配其他語言的組合，兼具娛樂與語言學習。

LINE TV表示，自今日起，原KKTV用戶可以經由「帳號授權」流程，無痛轉移成為LINE TV 用戶，透過簡單操作就能將帳號的訂閱狀態與觀劇紀錄串聯至LINE TV，享受串流服務。

