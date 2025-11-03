自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台串流平台投震撼彈！LINE TV宣佈整合KKTV

LINE TV 與KKTV 將正式整合，開創台灣OTT產業新篇章。（LINE TV提供）LINE TV 與KKTV 將正式整合，開創台灣OTT產業新篇章。（LINE TV提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕LINE台灣今宣布，LINE TV將與KKTV整合，結合各自的用戶基礎與在華語及日語內容的優勢與資源，兩大平台合併後將共同為用戶打造一個更優質、多元的觀影平台。KKTV也發文表示，預計於2026年1月1日起停止更新，原KKTV用戶可以經由「帳號授權」流程，輕鬆成為LINE TV用戶，「現在跟播中的日劇，也會在KKTV播到完結，請大家放心」。

OTT平台LINE TV與KKTV今天發表正式合併，值得注意的是，促成這樁合併的是，LINE TV策略股東能率創投，展現其除機器人、AI領域的佈局外，也涉入數位內容等投資。另一家大股東鑫傳的母公司台數科於2020年以約新台幣3.8億元投資巧克科技新媒體，成為LINE TV最大台資股東；2024年，鑫傳國際再投入1.97億元認購現增股份，進一步鞏固雙方合作基礎。

目前LINE TV月活躍用戶超過500萬人，依資策會2025年調查數據顯示，LINE TV的使用率位居台灣OTT品牌第一，與KKTV整合後採用AVOD（廣告制）、SVOD（訂閱制） 及FAST頻道廣告收益等多元營收模式，搭配自製戲劇與原創內容投資擴張，預期將成為台灣OTT產業鏈成長的主要動能。

台數科董事長廖紫岑表示，這次整合是本土OTT產業轉型的重要里程碑。鑫傳國際將以在地內容為基礎，結合AI與數據分析，推動台灣影視產業升級，持續創造股東長期價值與競爭優勢。

分析兩平台，LINE TV以華語影視為主，涵蓋台劇、陸劇、動漫、韓劇、原創劇與綜藝，長期投入原創與在地內容，加上完整的LINE生態圈行銷資源，擁有規模龐大的平台能量與多元內容布局；KKTV 則長期深耕日劇、動畫及香港、新加坡等地內容，在影迷社群中建立高度口碑。

LINE TV 與KKTV 的整合將升級用戶體驗與內容競爭力。（LINE TV提供）LINE TV 與KKTV 的整合將升級用戶體驗與內容競爭力。（LINE TV提供）

兩平台整合後，LINE TV全平台影視內容將超過6000部，此外，LINE TV平台將結合KKTV技術，升級推出離線觀看與「雙字幕」功能，依戲劇類別提供中日或中文搭配其他語言的組合，兼具娛樂與語言學習。

LINE TV表示，自今日起，原KKTV用戶可以經由「帳號授權」流程，無痛轉移成為LINE TV 用戶，透過簡單操作就能將帳號的訂閱狀態與觀劇紀錄串聯至LINE TV，享受串流服務。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中