不只涉命案！他踢爆黃明志壓榨黑幕「地獄級合作」

黃明志遭昔日夥伴踢爆以「創作自由」之名行「壓榨之實」。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大馬創作鬼才」黃明志驚傳捲入台灣「護理師女神」謝侑芯命案！當地警方證實，他的尿液檢測對4種毒品呈陽性反應。事件尚未平息，昔日合作夥伴、曾擔任多支MV製片的張元瀚今（3日）凌晨開砲怒嗆黃明志「預算低到靠北」、不尊重專業，直言與他合作是地獄級體驗，「這堆氣我忍了超過5年！」

張元瀚曾多次參與黃明志MV製作，包括2020年推出、由謝侑芯主演的《中國痛》，如今該MV也因命案被翻出，他痛批每次接黃明志的案子「預算都低得離譜」，團隊辛苦為他拚流量、拚作品，卻拿到極低報酬，「YouTube流量那麼高，給我們的是什麼價錢？」語氣滿是憤懣。

請繼續往下閱讀...

張元瀚指出，黃明志對工作人員態度高傲，常以「創作自由」之名行「壓榨之實」，導致團隊積怨已久，他坦言自己一度以為能從合作中學到專業，沒想到換來的是「被當廉價勞力」，更爆料過去拍攝時現場混亂、資源不足，讓人痛苦萬分。

目前黃明志因涉謝侑芯命案遭警方持續偵辦，相關毒品檢測與案發現場調查仍在進行，張元瀚的爆料則讓風波再度升溫，過去合作過的MV與幕後關係也全面被放大檢視。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法