娛樂 最新消息

賈永婕靠廚藝保鮮婚姻 掌廚清蒸魚卻被老公嫌多了6秒

〔記者侯家瑜／台北報導〕三立電視2025內容創新發表會今（3）日登場，全新跨國實境節目《請世界吃桌》主持群賈永婕、隋棠、陳隨意與美食YouTuber千千亮相，現場分享節目幕後故事。節目由台北101董事長賈永婕首度擔任製作人，結合美食、文化與外交，號召明星與廚師團組成「辦桌台灣隊」，準備把最有人情味的台灣辦桌文化搬上世界舞台。

左起賈永婕、隋棠、千千、陳隨意。（記者潘少棠攝）左起賈永婕、隋棠、千千、陳隨意。（記者潘少棠攝）

《請世界吃桌》不只是美食旅遊節目，更是一場味覺外交行動。團隊將前進澳洲雪梨歌劇院、日本熊本城、美國紐約時代廣場與台北101等地標舉辦辦桌，用台灣料理和熱情感動全世界。

賈永婕首次擔任製作人。（記者潘少棠攝）賈永婕首次擔任製作人。（記者潘少棠攝）

首次擔任製作人的賈永婕笑說：「我愛煮、愛請客，秋天還最愛做辣炒螃蟹！」她透露節目將於明年開拍，目前正積極拉贊助，認為能在這麼好的國際平台曝光，真的要努力一搏。她也感性表示這不只是節目，而是一個讓世界看到台灣的機會。

賈永婕私下愛下廚，做的清蒸魚大家都說讚。（記者潘少棠攝）賈永婕私下愛下廚，做的清蒸魚大家都說讚。（記者潘少棠攝）

至於私下廚藝，賈永婕笑說自己雖然不是大廚，但愛下廚，「我做的清蒸魚大家都說讚，老公卻說『多（蒸）了6秒鐘』。」她笑稱老公的「機車」反而讓她更進步，也笑說廚藝是小時候在國外讀書時，常做菜給前男友吃而培養出來的。而她也有失敗經驗，「我很喜歡帶小朋友露營野炊，但有次非常恐怖，我邊喝酒邊煎牛排，結果牛排鹹到爆。」

隋棠小時候家裡常辦桌，如今都市生活少有機會。（記者潘少棠攝）隋棠小時候家裡常辦桌，如今都市生活少有機會。（記者潘少棠攝）

隋棠分享，自己小時候家裡常辦桌，如今都市生活少有機會，「我想趁這次把一些傳統大菜學好。」她笑說主持群每個人都身兼多職，「辦桌真的不容易，前台、後場都要會，大家互相cover。」

千千一開始以為自己是要當攝影師，沒想到是真的要上桌辦菜。（記者潘少棠攝）千千一開始以為自己是要當攝影師，沒想到是真的要上桌辦菜。（記者潘少棠攝）

陳隨意則是團隊的總舖師擔當，擁有30多年廚師經驗。他說：「我們主持群各有所長，這次能一起把辦桌文化帶上國際，很有意義。」千千則透露，剛接到邀約時還以為自己是要當攝影師，沒想到是真的要上桌辦菜；她也提到最近在學日文，準備赴日拍攝；另一位製作人崔姐補充，節目每站都會舉辦10桌以上的盛宴，「只有紐約因封街限制10桌，其餘都超過10桌，製作費可以說是天價。」

（左起）陳隨意、隋棠、賈永婕、千千。（記者潘少棠攝）（左起）陳隨意、隋棠、賈永婕、千千。（記者潘少棠攝）

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆

