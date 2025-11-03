詹仁雄監製新作登東京影展 日媒大讚台灣三帥

（左起）禾雁凱、張鈞嘉、鄭彫秦帥氣登場東京影視展。（踢帕娛樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由踢帕娛樂出品、資深製作人詹仁雄領軍打造的原創戲劇《轉過頭幫你擦眼淚 Smile After Tears》，本週於東京影視展（TIFF）正式登場。導演姜秉辰、監製劉翊琪率領三位主演禾雁凱、張鈞嘉、鄭彫秦亮相台灣館活動，現場首度公開五分鐘片花，吸引大批國際影視業者與媒體關注。三位主演帥氣登場時，更引來外媒驚呼「So handsome！」，成為全場焦點。

本劇融合校園、青春與奇幻元素，由《原子少年2》人氣團成員鄭彫秦、張鈞嘉、禾雁凱領銜演出。三人首度踏上國際舞台，特地以日文向現場來賓問好，展現誠意與親和力。製作團隊透露，《轉過頭幫你擦眼淚》劇中所有歌曲皆為原創，希望透過戲劇與音樂雙軌並行，讓台灣原創內容被更多國際觀眾看見。

請繼續往下閱讀...

詹仁雄監製新作登東京影展，《轉過頭幫你擦眼淚》三主演（左起）鄭彫秦、張鈞嘉、禾雁凱帥氣放電。（踢帕娛樂提供）

劇情描繪青春中最真摯的悸動與遺憾，結合樂團舞台與交錯記憶的敘事手法，展現強烈情感共鳴與市場潛力，預計將於2026年情人節檔期上線。會後接受日本媒體訪問時，禾雁凱分享拍攝哭戲挑戰：「每天都在被子裡練習哭，導演說有一幕哭得特別美，讓我信心大增。」張鈞嘉則笑說：「與日本很有緣，從滑雪大使、拍MV到宣傳戲劇，希望能再回來與日本粉絲相見。」

導演姜秉辰與監製劉翊琪表示，《轉過頭幫你擦眼淚》結合青春氣息與真誠敘事，盼能成為2026年最受期待的青春愛情代表作。台灣團隊在國際影展的亮相，也象徵台劇內容正以創意與音樂能量進軍海外市場，持續拓展國際能見度。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法