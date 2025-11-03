自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

詹仁雄監製新作登東京影展 日媒大讚台灣三帥

（左起）禾雁凱、張鈞嘉、鄭彫秦帥氣登場東京影視展。（踢帕娛樂提供）（左起）禾雁凱、張鈞嘉、鄭彫秦帥氣登場東京影視展。（踢帕娛樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由踢帕娛樂出品、資深製作人詹仁雄領軍打造的原創戲劇《轉過頭幫你擦眼淚 Smile After Tears》，本週於東京影視展（TIFF）正式登場。導演姜秉辰、監製劉翊琪率領三位主演禾雁凱、張鈞嘉、鄭彫秦亮相台灣館活動，現場首度公開五分鐘片花，吸引大批國際影視業者與媒體關注。三位主演帥氣登場時，更引來外媒驚呼「So handsome！」，成為全場焦點。

本劇融合校園、青春與奇幻元素，由《原子少年2》人氣團成員鄭彫秦、張鈞嘉、禾雁凱領銜演出。三人首度踏上國際舞台，特地以日文向現場來賓問好，展現誠意與親和力。製作團隊透露，《轉過頭幫你擦眼淚》劇中所有歌曲皆為原創，希望透過戲劇與音樂雙軌並行，讓台灣原創內容被更多國際觀眾看見。

詹仁雄監製新作登東京影展，《轉過頭幫你擦眼淚》三主演（左起）鄭彫秦、張鈞嘉、禾雁凱帥氣放電。（踢帕娛樂提供）詹仁雄監製新作登東京影展，《轉過頭幫你擦眼淚》三主演（左起）鄭彫秦、張鈞嘉、禾雁凱帥氣放電。（踢帕娛樂提供）

劇情描繪青春中最真摯的悸動與遺憾，結合樂團舞台與交錯記憶的敘事手法，展現強烈情感共鳴與市場潛力，預計將於2026年情人節檔期上線。會後接受日本媒體訪問時，禾雁凱分享拍攝哭戲挑戰：「每天都在被子裡練習哭，導演說有一幕哭得特別美，讓我信心大增。」張鈞嘉則笑說：「與日本很有緣，從滑雪大使、拍MV到宣傳戲劇，希望能再回來與日本粉絲相見。」

導演姜秉辰與監製劉翊琪表示，《轉過頭幫你擦眼淚》結合青春氣息與真誠敘事，盼能成為2026年最受期待的青春愛情代表作。台灣團隊在國際影展的亮相，也象徵台劇內容正以創意與音樂能量進軍海外市場，持續拓展國際能見度。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中