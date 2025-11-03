自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

桃氣女孩20人首登場！韓女神朴昭映、金佳垠領軍放電

〔記者傅茗渝／台北報導〕桃園雲豹飛將職業排球隊啦啦隊「Peach Girls 17桃氣女孩」正式亮相，於開幕戰登場完成隊史首場主場應援演出。由啦啦隊總監陸筱晴領軍，包含韓國人氣啦啦隊成員朴昭映、金佳垠在內，共20位女孩以甜美笑容與火力全開的舞台魅力席捲全場，展現「聯盟最強」氣勢。

桃氣女孩空降球場，韓籍女神朴昭映（左起）金佳垠、舞蹈總監陸筱晴正式亮相。（影響力動能提供）桃氣女孩空降球場，韓籍女神朴昭映（左起）金佳垠、舞蹈總監陸筱晴正式亮相。（影響力動能提供）

首場演出在中原大學主場登場，桃氣女孩以粉紅戰袍亮相，展現整齊劃一的舞步與滿滿元氣。筱晴總監親自編排開幕舞蹈，以「穿越排球網」為概念，讓觀眾從不同角度都能欣賞到女孩們的舞姿，中場更有20人同台表演，展現三週密集訓練成果。現場氣氛熱烈，觀眾歡呼聲不絕於耳。

桃氣女孩聯盟最強！執行長陳家奇（中）、舞蹈總監陸筱晴率20位絕美天使降臨。（影響力動能提供）桃氣女孩聯盟最強！執行長陳家奇（中）、舞蹈總監陸筱晴率20位絕美天使降臨。（影響力動能提供）

活動現場特別設置「啦啦隊粉絲擊拳與合照會」，讓球迷能與偶像近距離互動。熱情粉絲擠滿現場，周邊商品如應援毛巾幾乎秒殺售罄。主辦單位影響力動能公司執行長陳家奇感性表示：「謝謝所有球迷的支持，掌聲和熱情是桃氣女孩繼續前進的最大動力。」

桃氣女孩超吸睛！排球場變星光大道，甜美應援引爆球迷高潮。（影響力動能提供）桃氣女孩超吸睛！排球場變星光大道，甜美應援引爆球迷高潮。（影響力動能提供）

林穎樂（左起）、陸筱晴、禹菡甜心成員掀排球場粉紅旋風。（影響力動能提供）林穎樂（左起）、陸筱晴、禹菡甜心成員掀排球場粉紅旋風。（影響力動能提供）

雖是聯盟中成軍最晚的啦啦隊，但桃氣女孩僅用三週就完成從編舞、排練到正式登場的全流程。筱晴總監感性說：「備戰過程真的很辛苦，但看到觀眾滿場掌聲，一切都值得。」接下來桃氣女孩將於11月8日與9日再度登場，中原大學主場迎來第二週賽事。屆時最大亮點為「雙垠組合」，朴星垠與金佳垠首度同台，勢必再掀粉紅旋風。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中