桃氣女孩20人首登場！韓女神朴昭映、金佳垠領軍放電

〔記者傅茗渝／台北報導〕桃園雲豹飛將職業排球隊啦啦隊「Peach Girls 17桃氣女孩」正式亮相，於開幕戰登場完成隊史首場主場應援演出。由啦啦隊總監陸筱晴領軍，包含韓國人氣啦啦隊成員朴昭映、金佳垠在內，共20位女孩以甜美笑容與火力全開的舞台魅力席捲全場，展現「聯盟最強」氣勢。

桃氣女孩空降球場，韓籍女神朴昭映（左起）金佳垠、舞蹈總監陸筱晴正式亮相。（影響力動能提供）

首場演出在中原大學主場登場，桃氣女孩以粉紅戰袍亮相，展現整齊劃一的舞步與滿滿元氣。筱晴總監親自編排開幕舞蹈，以「穿越排球網」為概念，讓觀眾從不同角度都能欣賞到女孩們的舞姿，中場更有20人同台表演，展現三週密集訓練成果。現場氣氛熱烈，觀眾歡呼聲不絕於耳。

桃氣女孩聯盟最強！執行長陳家奇（中）、舞蹈總監陸筱晴率20位絕美天使降臨。（影響力動能提供）

活動現場特別設置「啦啦隊粉絲擊拳與合照會」，讓球迷能與偶像近距離互動。熱情粉絲擠滿現場，周邊商品如應援毛巾幾乎秒殺售罄。主辦單位影響力動能公司執行長陳家奇感性表示：「謝謝所有球迷的支持，掌聲和熱情是桃氣女孩繼續前進的最大動力。」

桃氣女孩超吸睛！排球場變星光大道，甜美應援引爆球迷高潮。（影響力動能提供）

林穎樂（左起）、陸筱晴、禹菡甜心成員掀排球場粉紅旋風。（影響力動能提供）

雖是聯盟中成軍最晚的啦啦隊，但桃氣女孩僅用三週就完成從編舞、排練到正式登場的全流程。筱晴總監感性說：「備戰過程真的很辛苦，但看到觀眾滿場掌聲，一切都值得。」接下來桃氣女孩將於11月8日與9日再度登場，中原大學主場迎來第二週賽事。屆時最大亮點為「雙垠組合」，朴星垠與金佳垠首度同台，勢必再掀粉紅旋風。

