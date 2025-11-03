曾說賀錦麗取代拜登是「錯誤」 喬治克隆尼：我不後悔

美國大牌男星喬治克隆尼2日表示，他不後悔說出去年指賀錦麗取代拜登競選總統是「錯誤」的主張。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕好萊塢男星喬治克隆尼（George Clooney）曾在去年7月於《紐約時報》撰文表示，民主黨改派時任副總統賀錦麗代替時任總統拜登參選是「一個錯誤」。他3日在《哥倫比亞廣播公司》（CBS）節目「週日早晨新聞」中表示，他並不後悔發表那篇主張民主黨該尋找新總統候選人的文章。

喬治克隆尼是民主黨的重要捐款者，他在CBS節目中表示，如果再給他一次機會，他會再次撰寫那篇評論文章，並且他希望民主黨當時能夠舉行新的初選來選出總統候選人。當時，賀錦麗僅透過黨代表的線上投票獲得提名。

喬治克隆尼指出，讓賀錦麗參選的錯誤在於，她面臨非常艱鉅的任務，因為她必須面對自己過往的紀錄，「如果參選的目的是為了表明『我不是那樣的人』，那這很難做到」。他不諱言，民主黨本來有機會（勝選），「正如我在專欄文章裡寫到的，我希望舉行初選，好讓我們儘快進行實戰檢驗，讓一切步入正軌」。

另外，去年7月，拜登的兒子杭特接受《美國第五頻道》長達3小時的採訪，期間他爆粗口，抨擊克隆尼撰寫該篇評論文章，「去他媽的，還有他身邊所有人。我沒必要對他客氣」。杭特質疑為什麼有人會聽克隆尼的話，說道：「你他媽的管這事幹什麼？你有什麼權利踐踏一個為國家奉獻一生的人，然後你，喬治克隆尼，竟然要在《紐約時報》上登整版廣告？」

當被CBS問及是否看到杭特的反應時，克隆尼苦笑著說：「看到了。」當被問及對此有何看法時，他說：「我可以花很多時間駁斥他說的很多話，但現實是，我認為這樣回顧過去對任何人都沒有好處。尤其對他而言。我認為這對民主黨也沒有好處。我對此有很多個人看法，但我認為和他公開爭吵並無益處。」

自從競選總統失敗後，賀錦麗一直批評拜登最初決定競選連任。她在9月出版的自傳中寫道，自己「處境最不利於勸他退出競選」，因為「我知道如果我建議他不要參選，他會覺得我極其自私。他會認為這是赤裸裸的野心，甚至可能是惡毒的背叛，即便我唯一的建議是：別讓對手贏」。

