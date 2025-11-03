陳盈潔屢遭爆假死訊 最新病況醫曝：愛的奇蹟

音樂人許常德今天中午在臉書發文透露陳盈潔最新病況。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕甫在上個月15日歡度72歲生日的「台語歌后」陳盈潔，因捲入教唆偽造有價證券案遭判刑3年2月，前年10月因敗血症與腎衰竭病危，保外就醫至今持續治療，期間更一度遭瞎傳病逝烏龍假消息，長年協助她的資深音樂人許常德今（3）日中午發文曝光陳盈潔近況。

許常德表示，已經好一段時間沒去看陳盈潔，「2個月前去看她，那次是第一次她有意識地跟我說話，我一進病房，看護問她我是誰，她突然像以前我熟悉的陳姐，瞪到眼睛撇了一下頭說『阿德』啊，然後她就有點累了，因為剛洗完腎。」

「3年多了，陳姐和天使看護成為了親密的家人，我相信這段時間是她人生最純粹也最平靜的時光，如同重生一樣，忘了大部分的前塵往事，學習寫自己的名字，偶爾還能對話」，許常德透露前陣子陳盈潔胞姊陳乃嘉身體微恙，看護跟他說，乃嘉姊因為年紀大了很多問題，就當著陳盈潔的面前說：「我可能會比你走得快。」

雖然胞姊是認真講這句話，陳盈潔當時卻突然說了一句：「你袂死啦！」（你不會死啦）許常德說，目前陳盈潔的生活很簡單，「醫生說她的病例是很神奇的，通常這樣的病況只能恢復百分之30，但她已超越一半了，醫生說這是愛的奇蹟。」

