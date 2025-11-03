自由電子報
遭GD演唱會、白晝之夜包夾！《左撇子女孩》首週賣破200萬熱度超狂

〔記者鍾志均／台北報導〕台片《左撇子女孩》上週五（10月31日）在台上映，首週末票房突破200萬，口碑、票房雙豐收！導演鄒時擎滿懷感激說：「可以跟觀眾面對面，回答他們所有的問題，真的很開心也很好玩！」

《左撇子女孩》首週末上映，適逢韓流天王「GD」演唱會、白晝之夜、萬聖節活動等娛樂活動，但影迷依舊踴躍參與映後QA，幾乎全數滿場，讓導演和演員都備感窩心。

《左撇子女孩》主演群出席映後。（光年映畫提供）《左撇子女孩》主演群出席映後。（光年映畫提供）

「小8」張允曦打趣說：「看到很多觀眾很興奮，但路過大巨蛋時，因為看GD人潮太多大塞車，我們只能把握時間在車上吃貝果果腹，是又開心又覺得好笑。」

《左撇子女孩》描述蔡淑臻飾演的單親媽媽帶著兩個女兒馬士媛、葉子綺回到台北夜市擺攤討生活，努力適應都市節奏，卻因葉子綺習慣用「左手」遭阿公下令禁止，造成她的價值觀混亂。

黃鐙輝（前排左起）、「小8」張允曦、導演鄒時擎出席週末影人場。（光年映畫提供）黃鐙輝（前排左起）、「小8」張允曦、導演鄒時擎出席週末影人場。（光年映畫提供）

導演透露，電影取材她童年經歷，也是許多左撇子觀眾很有共鳴的一點。她從最早籌備劇本時就不斷提醒自己：「為什麼要拍這部電影？」坦言初衷並非製作商業大片，而是透過真摯的心，將某個不被允許發聲的地方敞開。

此外，與電影同期出版的電影書《左撇子女孩：25年創作歷程．幕後製作．完全版劇本》首刷限量贈送的「鄒時擎＋西恩貝克親簽明信片」，於正式開賣隔天全數售罄，穩坐博客來新書熱銷排行榜前十名。

