孤獨等級量表封神！楊貴媚一人動手術都行 卻被東區地下街打敗

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊貴媚與傅雷繼《影后》後，再度在公視＋影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》合作相守多年的老夫妻。尤其楊貴媚戲裡戲外第一次當「公主」，她樂喊：「太開心了，我好享受！」直呼過去演過多苦情戲，都快得到內傷了。

楊貴媚（右）與傅雷在公視＋影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》合作。（記者王文麟攝）

戲裡談論「一個人」，也聊到之前網路流傳的「孤獨等級量表」。楊貴媚一下子就挑戰孤獨等級量表最高級，她指出自己可以一個人做手術，可以一個人吃火鍋，卻不能一個人自己看電影，「無法討論相關劇情，這個我不可以！」

她也無法獨旅，哀嚎說：「我沒有任何電子支付方式，搭什麼車到哪裡，我不會用GOOGLE，會迷路。」她有一次從忠孝東路要回家，原以為自己可以搭捷運回去，沒想到在東區地下街迷路，又悠悠回到大街叫計程車返家。

此外，楊貴媚在戲裡一有光就睡不好，談到睡眠品質，楊貴媚私下是只要累，在片場都能睡的類型，但她是晚睡晚起型，但工作就是晚睡早起型，每天規定自己至少要睡五個小時，「我沒有起床氣，又不是小孩！」先前她因太操勞，導致長皮蛇，被問是否已打皮蛇疫苗？她喊：「很怕打針，擦酒精時就尖叫了，看到針就要昏倒了。」

