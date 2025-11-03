《何百芮》地獄前女友再回歸！姚淳耀臀照竟吸3萬讚

詹懷雲（左起）﹑孫可芳﹑姚淳耀﹑郭書瑤﹑鍾瑶﹑阿KEN一起回歸。（彼此影業提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕《何百芮的地獄戀曲》今釋出前導預告、海報，這也是《何百芮的地獄毒白》主要演員群回歸，由郭書瑤領銜主演，攜手姚淳耀上演一段從嘴砲鬥智到心動暗湧的浪漫愛情喜劇。劇中，郭書瑤飾演的「何百芮」，外號「地獄來的前女友」，是個毒舌卻心軟的單身女會計，將和姚淳耀飾演的甜點店老闆在職場上頻繁交鋒，從針鋒相對到曖昧升溫，兩人一冷一熱、一動一靜的張力互動，笑料與火花兼具。

前導預告中更驚喜釋出郭書瑤主動出擊，應徵姚淳耀的「女友職務」，不只浪漫破表，也預告接下來兩人關係即將進入全新階段，另有姚淳耀的臀部照竟引來3萬多個「讚」等搞笑劇情，保證全面升級、歡樂無尿點。

請繼續往下閱讀...

郭書瑤（左起）﹑鍾瑶﹑孫可芳在《何百芮的地獄戀曲》閨密們這次也將各自帶來精彩的故事發展。（彼此影業提供）

此外，彼此影業四大影視計畫首度公開，其中《孤味》導演許承傑也將挑戰動作冒險電影《變形者集結：虎姑婆》，將以「虎姑婆」等台灣民間角色為題材，敘述虎姑婆在40年前的一場悲劇之後再度重出江湖，與昔日夥伴好鼻師和白賊七共同攜手，揭開橫跨上百年的驚天陰謀。

《九降風》金獎編劇蔡宗翰帶來首部電影長片《子彈是餘生》，全片將於矽谷、拉斯維加斯與台北進行拍攝，講述矽谷工程師吳以翔與同學小花在美西州際公路上前往賭城悼念天才同學介恆，在無邊無際的公路上，塵封的秘密被逐一揭露，迫使他們直面過往的傷痕，以及埋藏於心、不願承認的脆弱。

《HEALS》是泰國紀錄片，也是彼此影業首度台泰跨國合作作品，直擊台泰混血的變裝皇后Pangina Heals的前半生，講述他如何歷經童年創傷、家庭失和，卻能夠不屈不饒獻出最華麗的璀璨表演，更被歐美媒體譽為亞洲最受歡迎的變裝表演者之一，被稱為「泰國魯保羅」，他本人上個月也現身台灣同志大遊行，一同參與盛會。《何百芮的地獄戀曲》將於2026年1月4日（日）起至2月8日播出，每週日21:00於八大八大戲劇台首播，22:00於Netflix進行OTT首播。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法