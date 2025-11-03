自由電子報
娛樂 最新消息

「媽祖的故事」拍成電影！為台灣所有老百姓拍的

《農曆三月二十三日》吳政勳（右起）、製作人王重正、蔡阿炮出席活動。（北投映像電影提供）《農曆三月二十三日》吳政勳（右起）、製作人王重正、蔡阿炮出席活動。（北投映像電影提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕宗教奇幻電影《農曆三月二十三日》日前出席受邀出席路跑活動，提前展開造勢宣傳，製作人王重正親自率領主演吳政勳、蔡阿炮等人出席，現場氣氛熱烈，信眾與影迷紛紛合影打氣，象徵電影宣傳起跑，並以信仰與祝福溫暖人心。

《農曆三月二十三日》卡司陣容堅強，包括楊子儀、吳政勳、邱凱偉、方琦、梁佑南、陳明真、何蓓蓓、蔡阿炮、顏邦智等演員共同參與。王重正表示，《農曆三月二十三日》於2026年5月8日全台盛大上映，片名取自媽祖的聖誕，也呼應電影的核心主題，他強調：「這是一部正統的道教宗教電影，講述的是媽祖在世間大慈光輝的故事，探討信仰力量、因果輪迴、解冤釋結、人性與生命的價值。」

「這部片是為台灣所有老百姓拍的，也是為媽祖拍的，由於看到許多常與非常事情，自己非常相信因果！我常說，不可迷信，但不可不信。所以，正因這個緣分，我和監製陳孟吟也去念了政大宗教研究所，更深入了解宗教的力量。」王重正說道。

由王重正（左）擔任製作人、陳孟吟擔任監製的宗教奇幻電影《農曆三月二十三日》以信仰與祝福溫暖人心。（北投映像電影提供）由王重正（左）擔任製作人、陳孟吟擔任監製的宗教奇幻電影《農曆三月二十三日》以信仰與祝福溫暖人心。（北投映像電影提供）

男主角吳政勳表示，這是他首次演出以「道法與因果」為核心的電影，深感榮幸。他飾演的角色是一名警察，卻在這一世背負著前世的業力與罪孽，劇情探討「上一代的因，成就這一代的果」。他感性地說：「這部電影不只是宗教電影，更像一面鏡子，讓人反思生命與善惡。」

蔡阿炮演出《農曆三月二十三日》笑稱：「我戲份不多，很快就領便當。」（北投映像電影提供）蔡阿炮演出《農曆三月二十三日》笑稱：「我戲份不多，很快就領便當。」（北投映像電影提供）

資深演員「炮哥」蔡阿炮則在片中飾演顏邦智的祖父，他笑稱：「我戲份雖不多，很快就領便當，卻有著千絲萬縷的因果，但這部戲真的很有意義，呼籲大家一定要進戲院支持！」

《農曆三月二十三日》日前受邀參加路跑活動，提前展開造勢宣傳。（北投映像電影提供）《農曆三月二十三日》日前受邀參加路跑活動，提前展開造勢宣傳。（北投映像電影提供）

電影在雲林北港朝天宮周邊拍攝，全片貼近台灣地方信仰與庶民文化。吳政勳分享：「拍攝時每天都能感受到當地信眾對媽祖的虔誠與溫暖，那份力量真的很打動人。這部戲講的『善有善報、惡有惡報』是人生真實的寫照。」為了推廣電影與宗教文化，王重正特別與全台八十八間宮廟合作聯合宣傳，打造前所未見的信仰宣傳模式。他表示：「這次不只是電影造勢，更是一場信仰的串連。我希望讓這部作品走入每個人的心裡，讓善的力量傳遍台灣。」

