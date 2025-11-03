自由電子報
娛樂 最新消息

5566全員突合體！連王少偉都來了 孫協志喊話「別想不開」

孫協志唱滿三小時不想下台。（索尼提供）孫協志唱滿三小時不想下台。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕出道滿三十年的孫協志，昨晚在Zepp New Taipei舉辦《仨拾初心》演唱會，他誠意十足唱滿三小時，開場VCR由5566夥伴小刀、許孟哲、王仁甫聯手錄製，搞笑又溫暖，笑聲與回憶交織，終場VCR則有驚喜彩蛋王少偉罕見現身，意外促成五人另類合體。

王仁甫擔任嘉賓掀高潮。（索尼提供）王仁甫擔任嘉賓掀高潮。（索尼提供）

演唱會嘉賓則是王仁甫親自到場，他笑稱：「協志舉辦過很多場個人演唱會，我是最後一個來的嘉賓，原來我是壓軸！」孫協志感性回應：「他推掉馬拉松比賽來，就是為了我，真的很感動。」王仁甫登場也讓現場氛圍熱鬧無比。兩人合唱當年唯一一首合唱歌《心如刀割》，一直以為是第一次在台灣的舞台上公開演唱，沒想到鋪了半天的梗，被歌迷吐槽早就在演唱會上合唱過。也足見歌迷的死忠。

在這場演唱會中，孫協志接連演唱5566的經典作品、個人單飛的國語作品、參加「21世紀新人歌唱排行榜」參賽歌曲、十七歲時成為台語小天王的台語歌，更帶來全新台語歌《麥想袂開》。他在台上說：「這首歌是索尼音樂和我的經紀人一起促成的作品，旋律一聽就愛上，用台語唱特別貼近現在的心境。就像我在對自己、也對老朋友說──人生的事，回頭看，也就都過去了，麥想袂開！」

演唱會中段迎來甜蜜高峰，孫協志戲稱是放閃橋段，一連演唱五首歌都是為了老婆而選唱，他特別獻唱《每天愛你多一些》給坐在觀眾席的太太夏宇童，整場演出八度高喊「老婆我愛你！」更稱自己「現在很幸福」全場尖叫不斷。他也首度透露《守候，一光年》的創作祕辛：「那首歌是我追宇童時寫的歌詞，追了一年才在一起。」

孫協志出道三十週年演唱會。（索尼提供）孫協志出道三十週年演唱會。（索尼提供）

孫協志也數度感謝陪伴他三十年的歌迷，不管自己在高峰或是低谷，這些歌迷都不離不棄的守候著他，讓他有動力繼續往前，他語氣真誠的表示：「希望每兩三年都還能唱歌給大家聽。」一席話令歌迷動容，場內燈海搖曳。

演唱會尾聲孫協志笑說：「我的場子沒有安排安可，因為要大家喊uncle太奇怪。我希望就這樣順順地下來，大家開心回家。」最終以一曲《我難過》為30周年的演唱會畫下完美句點。

