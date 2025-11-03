黃明志捲謝侑芯命案…若涉毒不只坐牢還要鞭刑 一原因不朝性侵方向偵辦

〔娛樂頻道／綜合報導〕大馬歌手黃明志被爆出捲入「護理系女神」謝侑芯命案，因為他當時也在現場，而且根據大馬媒體報導，警方稱從他身上搜出毒品，初步檢測也呈陽性反應，不過目前僅會針對涉毒事件調查，並不會朝性侵方向偵辦。

根據大馬《中國報》報導，金馬警區主任沙扎里助理總監透露，警方根據出事飯店房間內跡象研判，並沒有任何性侵可能出現的景象，因此警方不會引用性侵犯罪名調查，不過黃明志涉及攜帶毒品，加上尿檢呈現陽性反應，因此目前警方是以毒品罪方向進行調查。

黃明志被爆出捲入命案。（資料照，記者潘少棠攝）

另外報導指稱，若是黃明志毒品罪名確認，最後恐將面臨2年刑期之外，還要鞭刑3下，並將罰款，另外還須面對不超過3年的後續觀察期。至於被指稱涉毒，黃明志昨在聲明中表示：「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近喝酒比較多。相信的就相信，不相信的就不相信，反正等警方的報告出來就水落石出了，應該還需要兩三個月。」據悉這起案件將在12月中開庭。

