自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

到小巨蛋團圓！江蕙首次春節開唱 場次票價一次看

江蕙明年將首次在春節期間舉辦演唱會。（寬宏藝術提供）江蕙明年將首次在春節期間舉辦演唱會。（寬宏藝術提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后江蕙今年9月1日生日當天在台北小巨蛋完成復出後北高雙蛋23場最終場演出，當時就有歌迷看不過癮頻喊加場，現在機會真的來了，寬宏今（3日）宣布江蕙將在明年春節期間返場小巨蛋開唱，團圓時刻，也是全家人一起看江蕙演唱會的好時機。

江蕙預定明年2月20日大年初四開始，再登上小巨蛋舉辦5場「無.有安可場演唱會」，全部場次包括2月20、21、22、24、25日，票價則分為：NT6800 / 5880 / 4880 / 3880 / 2880 / 1880/ 800元，門票採登記抽選制，主辦單位提醒務必在購票前先加入註冊成為寬宏售票系統會員。

江蕙公布安可場演唱會場次。（寬宏藝術提供）江蕙公布安可場演唱會場次。（寬宏藝術提供）

對於春節又要以歌聲陪伴5萬多粉絲過佳節，江蕙表示：「這次的安可場對自己而言，意義非凡，除了是首次在農曆春節開唱外，能和歌迷一起過年，一起唱歌，是非常特別也很幸福的事。此次，除了同樣付諸全力籌備，也希望能用更溫柔、更自在的方式及歌聲，和大家一起回味那些歌、那些屬於我們的記憶。」

這次江蕙演唱會採「實名登記抽選制」，11月13日00:00至11月14日中午12:00開放登記，11月15日中午12:00公布中籤名單，中籤者須於11月16日23:59前繳費完成，詳情購票資訊與實名制規定可洽寬宏售票系統。此外，台新卡友可於11月12日優先購票。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中