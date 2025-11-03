到小巨蛋團圓！江蕙首次春節開唱 場次票價一次看

江蕙明年將首次在春節期間舉辦演唱會。（寬宏藝術提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后江蕙今年9月1日生日當天在台北小巨蛋完成復出後北高雙蛋23場最終場演出，當時就有歌迷看不過癮頻喊加場，現在機會真的來了，寬宏今（3日）宣布江蕙將在明年春節期間返場小巨蛋開唱，團圓時刻，也是全家人一起看江蕙演唱會的好時機。

江蕙預定明年2月20日大年初四開始，再登上小巨蛋舉辦5場「無.有安可場演唱會」，全部場次包括2月20、21、22、24、25日，票價則分為：NT6800 / 5880 / 4880 / 3880 / 2880 / 1880/ 800元，門票採登記抽選制，主辦單位提醒務必在購票前先加入註冊成為寬宏售票系統會員。

請繼續往下閱讀...

江蕙公布安可場演唱會場次。（寬宏藝術提供）

對於春節又要以歌聲陪伴5萬多粉絲過佳節，江蕙表示：「這次的安可場對自己而言，意義非凡，除了是首次在農曆春節開唱外，能和歌迷一起過年，一起唱歌，是非常特別也很幸福的事。此次，除了同樣付諸全力籌備，也希望能用更溫柔、更自在的方式及歌聲，和大家一起回味那些歌、那些屬於我們的記憶。」

這次江蕙演唱會採「實名登記抽選制」，11月13日00:00至11月14日中午12:00開放登記，11月15日中午12:00公布中籤名單，中籤者須於11月16日23:59前繳費完成，詳情購票資訊與實名制規定可洽寬宏售票系統。此外，台新卡友可於11月12日優先購票。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法