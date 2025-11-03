自由電子報
娛樂 最新消息

理想混蛋拋喜訊「時間點」曝光 鼓手爸爸罹癌「先看總彩」催淚

理想混蛋宣布明年唱進高雄巨蛋。（何樂音樂提供）理想混蛋宣布明年唱進高雄巨蛋。（何樂音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕理想混蛋昨晚唱完「攻蛋首秀」後宣布重磅好消息，明年將前進高雄巨蛋，團員鬆口時間點在下半年，由於他們的成團紀念日在十月，主唱雞丁喊話歌迷：「把明年10月空下來。努力挑戰兩場，這次覺得意猶未盡。」

這次舉辦「不是天氣晴朗才見面」台北小巨蛋演唱會，雞丁瘦了超過10公斤，被拱高雄場挑戰更瘦？他驚呼很滿意現在的身材，會努力維持住，也打趣不能給團裡的身材擔當、吉他手建廷壓力，畢竟他還要出年曆寫真。

理想混蛋攻蛋首秀圓滿落幕。（何樂音樂提供）理想混蛋攻蛋首秀圓滿落幕。（何樂音樂提供）

他們這兩天特別感性，在台上輪流噴淚，平均一晚要哭個5、6次，雞丁笑認因為他們「前科累累」太愛哭，所以上台時口袋都備有紙巾可以拭淚，以後開唱也還是會維持這樣真摯的風格。至於誰最愛哭，鼓手可沛認了是他和雞丁，「我們半斤八兩」，表示心中的秘密只會和團員說，所以他們的群組中有很多內心話。

可沛昨晚崩潰提到爸爸10月確診罹患淋巴癌，慶功宴上他透露爸爸目前狀況滿好的，因為不能到人多的地方，有邀請他先來看總彩排，他在台上痛哭也不是覺得自責，「面對自己的人生狀況，好像不知道怎麼樣更好，卡在那邊的心情。」可沛說爸爸現在很有活力，這兩天他出門工作前，都認真的幫他加油：「我在家裡與你同在！」希望明年能邀請爸爸到高雄巨蛋，真正參與一次演唱會。

理想混蛋調製「理想雙蛋蜜汁」象徵攻上北高雙蛋。（記者張釔泠攝）理想混蛋調製「理想雙蛋蜜汁」象徵攻上北高雙蛋。（記者張釔泠攝）

高雄場他們想拚「升級版」的演唱會，這回雞丁追星成功，如願與偶像青峰同台合唱，被問高雄場還有沒有夢幻名單？建廷表示這次有在點歌環節唱《陽光宅男》，希望有機會能邀到天王周杰倫，雞丁則再度許願希望能和太妍合唱，還強調是死忠粉絲：「每次她來台灣，我都有自己搶票去看演唱會。」

