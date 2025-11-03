自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

白冰冰兩夜未眠！崩潰製AI影片喚回坣娜「最美倩影」

坣娜（左）與薛智偉結婚時的照片。（坣娜老公提供）坣娜（左）與薛智偉結婚時的照片。（坣娜老公提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕美聲歌后坣娜10月14日離世，好友白冰冰兩夜未眠，用AI技術搭配坣娜生前以希伯來文唱的祈禱文，特別製作紀念影片，希望留住坣娜最美的歌聲與倩影，讓老公薛智偉（Jeffrey）能留點念想。白冰冰哽咽說：「我希望大家可以記住她最美好的一面。」

坣娜生前是瑜珈老師。（坣娜老公提供）坣娜生前是瑜珈老師。（坣娜老公提供）

白冰冰與坣娜夫妻因10年前在友人聚會結緣，當時白冰冰以破英文與Jeffrey聊天，沒想到他不僅能說中文、台語，還會唱《春夏秋冬》，自豪地說：「我是拿台灣身分證的台灣人。」此後，眾人固定聚會、出遊，情誼深厚。Jeffrey甚至常包紅包支持白冰冰子弟兵的活動。

薛智偉（右起）、白冰冰、坣娜、何玉鈴常一起出遊。（坣娜老公提供）薛智偉（右起）、白冰冰、坣娜、何玉鈴常一起出遊。（坣娜老公提供）

坣娜生病時，白冰冰早已得知，但尊重好友未對外透露。她說：「後來的聚會只有她老公出席，大家都知道狀況，沒有打擾她。」坣娜勇敢抗癌多年，白冰冰感謝Jeffrey的溫暖陪伴，「他的照顧讓她比醫生預估又多活了好幾年。」

好友離世讓白冰冰悲痛萬分，只能安慰Jeffrey。對方回覆：「妳是最了解的人之一，見過我最好與最難受的時候。往前的路，我會繼續為台灣努力打拚。」這段真摯情誼讓白冰冰決定以AI製作紀念影片，延續他們的愛。

薛智偉傳訊息謝謝白冰冰支持。（白冰冰提供）薛智偉傳訊息謝謝白冰冰支持。（白冰冰提供）

白冰冰向Jeffrey索取照片時，他回：「太難選，每張都太漂亮，一張張讓我哭泣。」拿到照片後，她搭配坣娜的希伯來祈禱文：「祈禱世界沒有戰爭、瘟疫、飢荒。」她表示，這首祈禱文象徵坣娜與Jeffrey致力猶太交流、讓世界更美好的理念。

白冰冰看到薛智偉的訊息，直掉眼淚。（白冰冰提供）白冰冰看到薛智偉的訊息，直掉眼淚。（白冰冰提供）

為了完成影片，白冰冰在馬來西亞開唱期間兩天兩夜沒睡，親自與剪接師、AI工程師溝通：「有些照片畫質不好，我們用AI修復、讓靜態照片動起來。看到他們婚禮照片活過來時，我好感動。」她說：「希望坣娜那麼善良、美好的歌聲與倩影，永遠留在我們心中。」最後，她向天上的好友喊話：「我們這群好友會繼續照顧Jeffrey，妳放心自由地飛吧。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中