白冰冰兩夜未眠！崩潰製AI影片喚回坣娜「最美倩影」

坣娜（左）與薛智偉結婚時的照片。（坣娜老公提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕美聲歌后坣娜10月14日離世，好友白冰冰兩夜未眠，用AI技術搭配坣娜生前以希伯來文唱的祈禱文，特別製作紀念影片，希望留住坣娜最美的歌聲與倩影，讓老公薛智偉（Jeffrey）能留點念想。白冰冰哽咽說：「我希望大家可以記住她最美好的一面。」

坣娜生前是瑜珈老師。（坣娜老公提供）

白冰冰與坣娜夫妻因10年前在友人聚會結緣，當時白冰冰以破英文與Jeffrey聊天，沒想到他不僅能說中文、台語，還會唱《春夏秋冬》，自豪地說：「我是拿台灣身分證的台灣人。」此後，眾人固定聚會、出遊，情誼深厚。Jeffrey甚至常包紅包支持白冰冰子弟兵的活動。

薛智偉（右起）、白冰冰、坣娜、何玉鈴常一起出遊。（坣娜老公提供）

坣娜生病時，白冰冰早已得知，但尊重好友未對外透露。她說：「後來的聚會只有她老公出席，大家都知道狀況，沒有打擾她。」坣娜勇敢抗癌多年，白冰冰感謝Jeffrey的溫暖陪伴，「他的照顧讓她比醫生預估又多活了好幾年。」

好友離世讓白冰冰悲痛萬分，只能安慰Jeffrey。對方回覆：「妳是最了解的人之一，見過我最好與最難受的時候。往前的路，我會繼續為台灣努力打拚。」這段真摯情誼讓白冰冰決定以AI製作紀念影片，延續他們的愛。

薛智偉傳訊息謝謝白冰冰支持。（白冰冰提供）

白冰冰向Jeffrey索取照片時，他回：「太難選，每張都太漂亮，一張張讓我哭泣。」拿到照片後，她搭配坣娜的希伯來祈禱文：「祈禱世界沒有戰爭、瘟疫、飢荒。」她表示，這首祈禱文象徵坣娜與Jeffrey致力猶太交流、讓世界更美好的理念。

白冰冰看到薛智偉的訊息，直掉眼淚。（白冰冰提供）

為了完成影片，白冰冰在馬來西亞開唱期間兩天兩夜沒睡，親自與剪接師、AI工程師溝通：「有些照片畫質不好，我們用AI修復、讓靜態照片動起來。看到他們婚禮照片活過來時，我好感動。」她說：「希望坣娜那麼善良、美好的歌聲與倩影，永遠留在我們心中。」最後，她向天上的好友喊話：「我們這群好友會繼續照顧Jeffrey，妳放心自由地飛吧。」

