娛樂 最新消息

樂天封王遊行擠爆桃園街頭 岱縈清晨先找媽祖還願

樂天女孩台上合影。（樂天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天桃猿隊勇奪隊史首座總冠軍，昨舉辦盛大封王遊行，現場人潮擠爆桃園街頭。啦啦隊「樂天女孩」全員出動，身穿白色主場球衣與黑色百褶裙，坐上遊行花車沿途揮手向球迷致意，氣氛熱烈。

從桃園棒球場出發，遊行隊伍行進約十公里至市政府，歷時超過兩個半小時。沿途粉絲揮舞應援巾、喊破喉嚨高呼「樂天最強」，不少民眾更提早卡位，只為一睹冠軍風采。抵達市府後，樂天女孩登台演出〈勇敢猛進〉與〈桃猿最強〉，瞬間點燃現場氣氛，粉絲齊聲應援重溫奪冠瞬間。

樂天女孩台上跳應援舞。（樂天提供）

資深女孩「學姐」曲曲與岱縈見證了六年來五座冠軍。曲曲笑說：「換到樂天剛好遇上疫情，這次重新登頂真的比較辛苦。」岱縈則透露，奪冠後一早便前往廟裡還願，「謝謝媽祖保佑，我當天真的在心裡默默祈禱，如果拿冠軍一定去添香油錢！」曲曲也附和：「那我們也要謝謝大甲媽，勝利那天剛好是祂的日子！」

左起岱縈、曲曲、若潼。（樂天提供）

至於慶功方式，曲曲直呼：「當然去烤肉啊！不能只有球員烤！」岱縈笑說：「他們昨天還在烤，又烤！」若潼也分享：「我跟Kira當天直接爆吃！」她回想奪冠當下仍熱淚盈眶：「那時播放〈超越夢想〉，小胖林泓育上場打全壘打，我直接爆哭，那顆球還飛向我們！」

封王遊行結束後，「樂天女孩年度選秀」正式啟動。隊長曲曲喊話：「即日起到12月31日截止，詳情請上樂天女孩IG！快來加入我們，一起在球場上發光發熱！」

