金曲獎最佳編曲屠穎驟逝今將火化 家人盼以各自方式說再見

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾擔任周華健、齊豫演唱會音樂總監，並曾為江淑娜歌曲編曲而獲得金曲獎最佳編曲人獎的知名音樂人屠穎，11月1日驚傳在跑步機上摔倒驟逝消息，享壽62歲，原本有歌手期盼能號召捐款讓屠穎大體以私人專機運回台灣，不過最後他的家人還是決定今（3日）下午3點在廣州殯儀館進行火化。

屠穎（右）曾擔任周華健音樂總監，驟逝後遺體將在今天下午火化。（翻攝自臉書）

今滾石社群也發文：「我們敬愛的屠穎老師，於2025年11月1日離開了他所熱愛的世界。老師驟然的離世讓大家感到無比悲痛與不捨。但我們相信屠穎老師已安息在更美好的地方，音樂精神永存人心。我們尊從家屬的意願，沉重地向大家公告此消息。老師的後事將由家屬細心處理，相關細節將另行通知，敬請各界體諒。感謝各界朋友的關懷與悼念。」

請繼續往下閱讀...

屠穎除了充滿音樂才華，私下也喜歡美食，常會和藝人好友交流美食經驗，另外也是航空迷和重機迷，他的驟逝讓許多演藝圈大咖天王天后不捨，紛紛發文悼念，看得出他的好人緣以及讓人讚嘆的音樂成就，而在屠穎粉絲團也提到，他的遺體今天下午在廣州殯儀館火化，家人感謝大家對屠穎的關心與思念，也請大家用自己的方式向屠穎說聲再見。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法