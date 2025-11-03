黃明志昔諷房祖名「吸毒做什麼音樂」 11年後迴力鏢自打臉

黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯命案。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕大馬歌手黃明志捲入網紅「護理系女神」謝侑芯上個月22日在大馬飯店身亡疑雲，初步尿檢更被驗出對4種毒品呈陽性反應，諷刺的是，11年前房祖名、柯震東在北京捲入呼麻事件，當時黃明志嗆聲：「有本事吸毒的人做什麽音樂！」沒想到11年後迴力鏢打腫自己的臉。

2014年8月，武打明星成龍獨子房祖名傳出在北京呼麻被捕，黃明志隨後公開同框房祖名，透露曾有年輕歌手問他，聽說吸毒比較有靈感做音樂，黃明志當時表示，音樂創作需要清晰頭腦與極高專注力，「吸毒的人根本不可能完成高品質音樂製作。」更語出驚人：「毒品太貴，那是有錢人玩的東西，有本事吸毒的人還做什麼音樂？」

房祖名2014年在北京爆出呼麻事件，重創個人形象，演藝事業從此停擺。（翻攝自房祖名臉書）

當時黃明志還被反酸藉房祖名炒作，「毒王明志！小心禍從口出害自己」、「不要踩著別人的屍體來吹捧自己」，他還回嗆：「藏毒吸毒的被同情，反毒的卻被質疑，好意趁機機會教育，被說成藉機炒作。為什麽我會引起公憤？我做錯了什麽？」如今，黃明志捲入涉毒疑雲，而他受訪則否認相關指控。

