2026高雄跨年晚會 陳漢典Lulu甜蜜合體

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府今（3日）宣布，「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會將於12月31日晚上7點，在夢時代前的時代大道登場！主持陣容首度曝光，由剛晉升人夫的陳漢典領軍，搭檔綜藝活力王阿本、新生代人氣主持木木（林葦妮）；更驚喜邀來陳漢典的另一半Lulu黃路梓茵，以「歌手」身分登上跨年舞台，夫妻倆在高雄合體迎接2026。

陳漢典今年正式升格人夫，與Lulu首度在高雄一起跨年。（年代提供）

高市府指出，新婚不久的陳漢典及Lulu黃路梓茵，10月底宣布一起合演舞台劇《半里長城》，在劇中飾演前任戀人，話題十足，該劇規劃12月27日於高雄衛武營歌劇院開演；緊接著12月31日，夫妻倆首度在高雄驚喜合體跨年，以「歌手」身分登上跨年舞台的Lulu，對跨年表演保密到家，預計帶來精采的舞台演出。

請繼續往下閱讀...

Lulu今年將在「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會帶來精采演出。（年代提供）

身經百戰的全方位藝人陳漢典，他笑說自己曾多次參與在高雄取景的電影拍攝，每次造訪港都都讓他湧現滿滿回憶。談到婚後生活，他甜蜜表示：「可以更自在地談戀愛，希望跨完年能手牽手一起吃宵夜！」幸福指數直線飆升。

阿本首次主持跨年就在高雄，讓他相當期待。（年代提供）

阿本則以陽光幽默的形象受觀眾喜愛，去年主持BL實境節目《戀愛Casting》，今年則是首度挑戰跨年主持重任。對於能與資深主持人陳漢典及新生代女星木木同台合作，讓他直呼「超放心！」阿本說自己每次造訪高雄，一定要大啖烤小卷和赤肉羹，也推薦大家到駁二、衛武營等地走走逛逛，邀請大家一起到港都，感受最熱血、最High的跨年夜。

木木是近年備受關注的主持新秀，為迎戰跨年認真保養喉嚨。（年代提供）

新生代人氣女星木木，連續兩屆擔任金鐘獎星光大道主持人，穩健台風與自然反應備受肯定。面對即將登場的「雄嗨趴」跨年晚會，木木透露心情是「興奮多於壓力」，並開心表示：「高雄跨年一直是超有規模、超High的活動，非常期待可以跟熱情的高雄朋友們見面！」

市府表示，「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會以「現代感、動感與跨世代共鳴」為核心風格，外界矚目的卡司名單將陸續公布，邀請全台民眾年末歡聚高雄夢時代，與家人朋友一同倒數迎新年。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法