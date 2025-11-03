王大陸給360萬還是得當兵 閃兵首腦：只有給260萬

男子陳志明為首犯罪集團，教導役男以憋氣影響血壓檢測等方式，裝病取得不實病歷以「閃兵」，其中包含知名藝人王大陸等人。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕新北地院今開庭審理閃兵案，傳喚集團首腦陳志明、共犯李名宸、張忠、林逸楷及意圖閃兵的一名傅姓男子；今庭訊中，5人都認罪，法官訊問在押中的陳志明，為何藝人王大陸說給他360萬元，他在偵查時卻只說260萬？對此，陳仍堅稱只有260萬，且其中200萬元是親赴王大陸家面收，60萬元為匯款，檢察官則表示將傳喚王大陸出庭釐清此部分。

閃兵集團共犯李名宸。（記者王定傳攝）

閃兵集團共犯張忠（記者王定傳攝）

法院今日並未傳喚閃兵藝人，今日傳回的被告中，大多為閃兵犯罪集團成員，例如陳志明、李名宸、張忠、林逸楷。

法官今續進行準備程序，再詢問被告們部分案情細節問題、整理爭點等。

閃兵集團共犯林逸楷（圖左）（記者王定傳攝）

