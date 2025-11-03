「護理系女神」謝侑芯獨赴大馬變赴黃泉 黃明志捲MV女主角命案網等真相

〔娛樂頻道／綜合報導〕31歲的「護理系女神」謝侑芯曾拍過黃明志的《中國痛》MV，沒想到合作後經過5年，10月份再飛往馬來西亞討論新的拍片計畫，卻成為她人生的不歸路，網友充滿好奇，為何謝侑芯前往大馬工作，經紀人卻未陪伴？她獨赴黃泉，讓死因更加成謎。

謝侑芯命喪大馬，有太多真相待追查。（翻攝自IG）

針對網友的質疑，謝侑芯的好友兼經紀人Chris也解釋：「經紀人不是每個案子都會陪同，也不是每個案子都會參與，按照侑芯說的是，自己熟人發的，這種我們不會阻止，結果，哪怕是熟人，還是遇到壞人。」

黃明志。（資料照，記者王文麟攝）

儘管謝侑芯經紀人解釋，這次她獨自飛往大馬工作，是她自己的安排，沒有介入，但仍有網友覺得經紀人的說法疑似切割，似乎把責任推給謝侑芯，也因經紀人沒有在大馬現場，因此對於事發過程的所有真相仍充滿謎團，也只能由人在現場的黃明志向警方說清楚講明白。而昨天黃明志發出聲明中特別點出，打電話叫救護車，竟然延遲將近一小時才到達事發現場，究竟是否也造成延誤搶救？都待大馬警方深入調查給真相。

