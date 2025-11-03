自由電子報
娛樂 最新消息

黃明志涉謝侑芯命案 身上搜出藍藥丸疑為「愛他死」

謝侑芯（右）在大馬猝逝，現場驚見黃明志，更在他入住酒店房間內搜出藍色藥丸。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）謝侑芯（右）在大馬猝逝，現場驚見黃明志，更在他入住酒店房間內搜出藍色藥丸。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕42歲大馬歌手黃明志捲入網紅「護理系女神」謝侑芯猝逝案，更扯出他涉嫌染毒，大馬警方在黃明志房間內搜出疑似毒品的藍色藥丸，俗稱搖頭丸「愛他死」（Estacy），引起熱議。

大馬警方上個月22日逮捕黃明志後進行尿檢，顯示對安非他命、K他命、大麻及冰毒均呈陽性反應，但他否認持毒、濫用毒品，最後以8千令吉（約6萬3000元台幣）交保。

《中國報》報導，上個月22日下午1時40分左右，謝侑芯被發現猝死在吉隆坡某高級飯店客房，警方在下午4時30分逮捕黃明志，並在他入住酒店房間內搜出9顆藍色藥丸，疑為搖頭丸「愛他死」，總重量5.12克。

據了解，警方在現場搜出毒品與壯陽藥，黃明志尿檢對4種毒品呈陽性反應，警方懷疑謝侑芯死前吸毒且疑與黃明志發生關係，遺體被從床上移至浴室，全案疑點重重。

據當地媒體報導，黃明志雖獲保釋，檢方下一次針對此案開庭日期為12月18日。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

