娛樂 最新消息

屠穎跑步機上摔倒猝逝享壽62歲 辛曉琪發長文悼念

辛曉琪透露接到電話得知屠穎因意外離世，她不敢置信也不能接受。（翻攝自辛曉琪臉書）辛曉琪透露接到電話得知屠穎因意外離世，她不敢置信也不能接受。（翻攝自辛曉琪臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲獎最佳編曲人得主屠穎1日驚傳在跑步機上摔倒猝逝，享壽62歲，他在華語樂壇地位崇高，代表作包括王菲《天空》、辛曉琪《味道》、張信哲《過火》、張學友《情書》等經典歌曲，合作過的歌手幾乎橫跨「半個華語樂壇」，辛曉琪昨在臉書發長文淚喊歷經悲傷難熬的一天。

接到電話得知屠穎因意外離世，辛曉琪表示不敢置信，不能接受，一直說怎麼會這樣…怎麼會這樣，並不斷哭泣，她說：「我們相識30多年，一直是我工作上的好夥伴，也是我的守護天使，工作上對我幫助許多。從1994年的《味道》，到2024年的《愛 轉身》，橫跨30年的音樂奇遇，都是屠老師編曲作品，尤其《愛 轉身》記得屠老師跟我說，弦樂他是一個音一個音跟弦樂老師對的，想要作品好聽，真是要求完美盡心盡力。」
辛曉琪透露她的演唱會，音樂總監都是屠穎，「每次要編組曲，都是讓屠老師費心費力的工作，有時他會開玩笑的說：阿娘威.....他也長期做公益，募款為了幫助偏遠山區的小朋友組建課輔班教室以及生活物資。」
辛曉琪最後感嘆：「屠老師，這麼好的人，這麼好的人，這麼好的人，實在不捨，請屠老師安心在天堂一樣做好聽的音樂，做自己喜歡的模型，做好吃美味的餐食與蛋糕，偶爾騎騎重機遊山玩水，了無牽掛！」

