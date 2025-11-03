范姜粿粿婚變開撕！律師預言三主角「全都輸」曝唯一贏家

范姜與粿粿婚變風波持續延燒。（資料照；中天提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜日前指控妻子婚內出軌男星「王子」邱勝翊，引發各界譁然。粿粿1日發布長達17分鐘影片承認與王子有「逾矩行為」，並向大眾與家人致歉。隨著事件持續發酵，律師張榮成也發文從法律角度分析，這場風波恐怕最終將演變成三輸局面。

張榮成指出，范姜彥豐雖手握「出軌證據」，但如今已公開所有內容，等於失去談判籌碼。「這事情注定要給法院判決」，他推估若以侵害配偶權提告，依雙方交往時間判定，金額約落在100萬元上下，「沒被抓到發生性行為金額會更低」。

他進一步分析，財產部分將依婚姻法規照比例分配，大約是婚後房貸、現金與部分股票，並推測「若能拿到500萬就算偷笑」，並表示雙方不願和解、互相爆料，只會讓事態惡化。

至於對粿粿的影響，張榮成坦言還沒看過有外遇的「女藝人」還可以回歸公眾人物的。他同時認為王子恐怕也難逃重創演藝事業。

張榮成最後不諱言地說：「這事情最垃圾的就是王子，明明自己可以掏錢解決，大家都贏，你還可以跟粿粿在一起，卻到現在還在裝死。」他感嘆整起事件的唯一贏家，恐怕只有網友們吃瓜很開心。

