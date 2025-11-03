黃明志被驗4毒品陽性 詹惟中：吸毒非常可怕

黃明志（右）捲入「護理師女神」謝侑芯命案，各界關注。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

〔記者林南谷／台北報導〕大馬「創作鬼才」歌手黃明志驚傳捲入台灣「護理師女神」謝侑芯命案，大馬警方證實，黃明志上個月22日在吉隆坡一處五星級酒店神色慌張，押回房內後赫見謝侑芯全身赤裸、倒臥浴缸無生命跡象，初步尿檢結果顯示，黃明志對4種毒品呈陽性反應，命理專家詹惟中2日在臉書發文意有所指稱：「吸毒是非常可怕的事情。」

發文中，詹惟中沒有提及任何事，而是表示包括酗酒、沉迷賭博都會讓人心智迷亂，坦言自己小時候曾經偷偷地抽過一口菸，後來咳到半死，從此就對抽香菸毫無興趣，「後來還在學習抽雪茄也噴吐了好幾次，最後我發現這個是不好的習慣，大家遠離吸毒，不要讓自己生命中掉入了一個無法自拔的深淵。」

詹惟中還說，曾經有一個媽媽是他客戶，「她重男輕女極度的重男輕女，後來女兒被忽視了，為了要得到媽媽的關愛竟然跑去吸毒了，我聽到真的不可思議，這種自我摧殘的行為千萬不要做。」

據馬來西亞《光明日報》指出，大馬警方表示黃明志遭逮時身穿白色T恤、戴帽與眼鏡，準備離開吉隆坡某五星級飯店，因行為可疑遭峰會勤務警員攔下。黃明志供稱，自己與謝侑芯為拍攝影片共處一夜，期間女方進入浴室後卻遲未出來，他進入查看才發現人已倒臥浴缸內，當場施行CPR但未能救回。大馬警方則在現場搜出毒品與壯陽藥，隨即將黃明志押返警局驗尿。

