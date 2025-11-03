捲護理系女神命案 鬼門開預言黃明志又出事？

黃明志（左）涉入「護理師女神」謝侑芯命案，疑點重重各界高度關注。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「護理系女神」謝侑芯驚傳到大馬拍攝工作意外猝逝，一開始經紀人稱大馬醫院報告指她心臟病發作，不料2日爆出更多驚人內幕，大馬歌手黃明志也捲入其中，當地警方表示，31歲謝侑芯被發現死在吉隆坡高級飯店房間浴缸，案發當下黃明志不只人在現場，還涉及被驗出毒品陽性反應，黃明志火速發聲表示沒用毒品，不過他早在今年8月登上新聞話題，標題就被指「又出事了」。

8月23日農曆7月鬼門開當日，黃明志被報導又搞鬼拍新歌《Nenenenepupu》MV，竟把小女孩弄得崩潰大哭，過程中更讓小朋友們嚇到驚聲尖叫。拍攝MV時，小朋友看到滿地塑膠球玩性大發，黃明志說：「想玩丟球是不是？來，哥哥陪你們玩！」結果下一秒，誤將一顆塑膠球擊中小女孩，她立刻大哭，拍攝中斷，黃明志用老派方式安撫：「不痛不痛，呼呼！」沒想到小女生哭得更大聲。

黃明志在新歌《Nenenenepupu》變身殺人魔，還手捧塑膠蟑螂，嚇壞小朋友。（資料照，亞洲通文創提供）

其實MV還沒開拍前，黃明志早預言：「我就知道一定會出事！」因MV集結大群小朋友參與，對他來說小朋友雖可愛卻也是拍攝最大挑戰，「每次片場一堆小朋友，我的難度就翻倍！」果不其然，拍攝過程意外連連，場面一度失控，尤其是現場他化身電影經典殺人魔，戴著恐怖面具衝進兒童房間，手一灑，滿滿的塑膠蟑螂像雨點般落下，孩子們全都嚇得驚聲尖叫。

而過去黃明志也惹出諸多爭議，但他似乎「關關難過關關過」，但這次捲入謝侑芯命案，連他忠實粉絲都很擔心，憂心這次恐怕沒有那麼容易躲過，畢竟過去黃明志在大馬警界和媒體界樹敵無數，粉絲認為這次事件，必定很多人想看好戲。

綜觀維基百科所列出黃明志爭議事件，不乏和大馬政府之間的衝突，有政治方面，也有娛樂方面的爭議內容，但這次涉及一條人命，以及他是否真如大馬媒體報導，在警方檢測毒品反應時出現陽性反應？一切仍有待司法調查。

黃明志經紀公司則表示：「針對近日馬來西亞部分媒體報導，黃明志行為目前已進入司法調查階段，尚未獲得任何警方的最終報告，他本人已全力配合司法調查，在此懇請各界靜待報告結果。」此案將於12月開庭。

