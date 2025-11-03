自由電子報
娛樂 最新消息

捲護理女神命案 黃明志收藏500頂護身符破功？

黃明志（右）捲入「護理師女神」謝侑芯命案。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）黃明志（右）捲入「護理師女神」謝侑芯命案。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）
〔記者林南谷／台北報導〕「護理系女神」謝侑芯驚傳在大馬拍攝意外猝逝，一開始經紀人稱當地醫院報告說是心臟病發作，2日爆出更多驚人內幕，大馬歌手黃明志疑捲入其中，日前他才登上三立新聞台《話時代人物》節目，與主持鄭弘儀暢談反叛音樂人生，更自爆收藏逾500頂帽子，曾在緊急時刻救他一命。

黃明志受訪時回憶多年前在大馬出席演講，場外擠滿抗議群眾，場內秩序混亂，他臨機一動拉下帽子混入警察隊伍，竟無人認出，順利脫險。自此，他在公開場合堅持「絕不脫帽」，將帽子視為「護身符」。

黃明志（右）今年9月接受三立《話時代人物》專訪，首度揭露公開場合絕不脫帽的原因。（資料照，三立新聞台提供）黃明志（右）今年9月接受三立《話時代人物》專訪，首度揭露公開場合絕不脫帽的原因。（資料照，三立新聞台提供）

綜合大馬媒體《中國報》和《星洲日報》報導，當地警方表示31歲謝侑芯被發現陳屍吉隆坡高級飯店房間浴缸，案發當下黃明志不但人在現場，更被驗出毒品陽性反應，昨他發聲明表示自己沒用毒品。

針對黃明志供詞，大馬警方發現諸多疑點及破口，指謝侑芯陳屍浴缸及地面均未有任何水跡，懷疑她在身亡後自臥室被移至浴缸內，且身上無任何外傷痕跡，亦未查獲任何物品，生前恐有涉毒並與黃明志發生性行為，目前遺體已被送往吉隆坡中央醫院解剖。

此外，大馬警方證實黃明志尿檢顯示對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4項毒品成分確呈陽性，目前正追查2人的前後動向、藥物來源與死因關聯，法醫報告與毒理鑑定結果將成為破案關鍵，更決定是否升級為刑事案件，相關調查進展將於近日對外公布。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

