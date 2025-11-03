捲網紅謝侑芯命案 486先生不信黃明志殺人

「護理師女神」謝侑芯赴馬來西亞拍攝驚傳在酒店內猝逝。（翻攝自謝侑芯IG）

〔記者林南谷／台北報導〕31歲網紅「護理系女神」謝侑芯驚傳在大馬猝逝，2日更爆出歌手黃明志在她過世時在場並捲入涉毒，網紅陳沂直言：「黃明志這下真的飄向檢方了，事情好大條！」團購電商名人「486先生」陳延昶則持保留態度，逆風不信黃明志殺人。

486先生表示，一連串的「巧合」與「鐵證」整個事件聽起來，就像電影情節一樣荒誕又充滿疑點，但他不相信黃明志殺人，只是最可怕的陰影依然籠罩在這位女網紅的死亡上，「我認為最有可能、也最合理的推測是：這名女網紅與黃明志吸食毒品，結果女方因身體不適或藥物過量而猝死。」

黃明志疑涉毒，謝侑芯猝死又與他有關，疑點重重。（翻攝自黃明志臉書）

486先生進一步分析，不管黃明志與女網紅的死因是否有直接關係，不過「四種毒品呈現陽性反應」幾乎是鐵一般的檢驗結果，就已經足以讓他形象崩壞、名譽掃地，「誰還會支持一個毒蟲公眾人物？這不僅僅是法律問題，更是對社會大眾的一種背叛。」

486先生臉書全文

剛剛看到網路新聞，真是把我嚇了一大跳。那個有才華的黃明志居然在馬來西亞捲入了這麼一場滔天大風暴，可以說是「GG」了，形象幾乎是徹底Over。

一連串的「巧合」與「鐵證」整個事件聽起來，就像電影情節一樣荒誕又充滿疑點：

女網紅猝逝飯店： 一名台灣女網紅在吉隆坡某五星級飯店的浴缸內身亡。

黃明志在場被捕： 黃明志當時也在房內，並且在離開飯店時，因為神色緊張慌張而被警方盤查。

毒品「鐵證」： 警方據說在他身上搜出毒品，然後，驗尿結果顯示他對四種毒品呈陽性反應。

雖然我不相信黃明志殺人，但最可怕的陰影依然籠罩在這位女網紅的死亡上。我認為最有可能、也最合理的推測是：這名女網紅與黃明志兩人吸食毒品，結果女方因身體不適或藥物過量而猝死。

然而，不管他與女網紅的死因是否有直接關係，單單是「四種毒品呈現陽性反應」這幾乎是鐵一般的檢驗結果，就已經足以讓他形象崩壞、名譽掃地。誰還會支持一個毒蟲公眾人物？

這不僅僅是法律問題，更是對社會大眾的一種背叛。

這起事件讓我聯想到一個更深層、也更普遍的現象。正如我常感嘆的，有些人一旦獲得了成功、賺到了大筆的金錢和財富，他們的心靈世界卻開始迷失。

我以前吃了很多苦，經歷過很多的難，回頭來看，我的運氣好在於，我在心智非常成熟的年紀，才得到了自己努力換來的一些財富。當我有些小成就時，我的心智已經足夠成熟，也極度清楚自己要的到底是什麼。我追求的並非是單純物質的享受，所以經常會身體力行地行善，甚至去偏鄉地區跟孩子們演講、分享經驗。

這告訴我們，心靈的武裝，比財富的累積更重要。

警世勸誡：成功前，先想清楚你要什麼！

看到這麼多成功者在慾望面前摔得粉身碎骨，我們是不是應該先靜下來，徹底武裝起自己的心靈？必須要真正了解：物慾到底是怎麼一回事？

一個人不會因為吸個毒就獲得真正的、持久的快樂；一個人也不會因為沉溺在男女之間的情慾中就感到快樂。這些都是暫時的麻醉和表面的刺激。

所以，我們最終要追求的到底是什麼？？？

是那種短暫、虛無的快感，還是內在的平靜、滿足和持續的價值創造？

就算你現在還沒到達你所想要的成功程度，你也必須先要好好想清楚： 當財富降臨時，你是否已經準備好用成熟的心智去駕馭它，而不是被它反噬？只有先建立起強大的內在精神堡壘，才能在名利場中不迷失方向。

黃明志的事件是一個血淋淋的教訓。希望所有人都引以為戒，不要因為一時的迷失或慾望，親手毀掉自己用盡全力打造的一切。

補充說明：黃明志有發表聲明說沒有碰毒品。馬來西亞警方說驗尿結果呈現毒品陽性。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

