娛樂 最新消息

萬聖節最美風景！「仙氣女警」爆紅 高學歷背景曝光

「仙氣女警」梁凱程成為焦點。（翻攝Threads）「仙氣女警」梁凱程成為焦點。（翻攝Threads）

〔娛樂頻道／綜合報導〕萬聖節時香港中環蘭桂坊再度湧入大批裝扮民眾，街頭熱鬧非凡。不過，今年最吸睛的並非造型誇張的鬼怪或Cosplayer，而是一名在現場維持秩序的女警她的亮眼外型與從容氣質，意外成為全場焦點。

近日，社群平台上瘋傳多段影片，只見這位高挑女警一邊揮手、一邊以親切口吻提醒群眾：「好了好了，請繼續向前行。」專業又溫柔的模樣讓不少人拿出手機猛拍，網友更笑稱：「影佢（拍她）嘅人多過拍Cosplay！」瞬間登上熱搜，被封為「仙氣女警」。

梁凱程學術背景令人驚訝。（翻攝香港警察臉書）梁凱程學術背景令人驚訝。（翻攝香港警察臉書）

根據《香港01》報導，這位美女警員名叫梁凱程（Natalie），背景相當驚人。她是香港中文大學首屆工商管理與法律雙學位畢業生，現為執業律師，專攻民事與刑事案件。今年9月更赴北京大學燕京學堂攻讀法律碩士，堪稱學霸級美人。

事實上，梁凱程早在2018年曾以模特兒身分亮相TVB綜藝節目《美女廚房》，以44吋長腿引起話題。她現任職的高等法院位於中區警區轄內，因而利用工餘時間擔任輔警，負責街頭巡邏，被網友稱為「法庭內外皆守護正義」。

梁凱程利用空檔擔任中區警區巡邏小隊第一隊輔警。（翻攝香港警察臉書）梁凱程利用空檔擔任中區警區巡邏小隊第一隊輔警。（翻攝香港警察臉書）

其實，這已非她首次成為焦點。2024年元旦，她在尖沙咀執勤時也曾因亮眼外型被內地網友封為「香港超美女警」，人氣一路攀升。

