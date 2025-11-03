自由電子報
娛樂 最新消息

黃明志4毒品陽性 警揭護理師女神命案「重大疑點」

黃明志（左）涉入「護理師女神」謝侑芯命案。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）黃明志（左）涉入「護理師女神」謝侑芯命案。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「創作鬼才」黃明志驚傳捲入台灣「護理師女神」謝侑芯命案！大馬警方證實，黃明志上月22日在吉隆坡一處五星級酒店神色慌張，押回房內後赫見謝侑芯全身赤裸、倒臥浴缸無生命跡象。初步尿檢結果顯示，黃明志對4種毒品呈陽性反應，如今更多的涉案疑點及細節也被警方逐一揭露曝光。

大馬警方透露，案發當日中午12時30分，黃明志在謝侑芯不省人事後曾撥打緊急求助系統專線，不過當救護人員趕抵現場時，他卻沒仔細說明發生了什麼事，便悄然往酒店電梯方向走去。然而，警方因見黃明志神情慌亂，立刻將人攔下盤問，他則強調自己未有涉毒。

爾後，警方將黃明志押回入住的房間，才赫然發現謝侑芯全身赤裸倒臥在浴缸內，身上覆蓋著一條白色毛巾。黃明志供稱，雙方為拍攝影片合作，前一晚在酒店討論至深夜，期間謝侑芯獨自進入浴室洗澡，但半個小時後仍未見到身影，他因感到不安進入浴室查看，才發現謝侑芯已倒臥浴缸內，當下嘗試進行心肺復甦，但仍未能順利救回。

針對黃明志的供詞，大馬警方卻發現疑點及破口，因浴缸及地面均未有任何水跡，因此懷疑謝侑芯是在身亡後自臥室被移入至浴缸內，身上無任何外傷痕跡，亦未查獲任何物品，生前恐有涉毒並與黃明志發生性行為，遺體已被送往吉隆坡中央醫院解剖，案件以猝死角度調查。

大馬警方證實，黃明志尿檢顯示對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4項毒品成分確呈陽性，目前正追查2人的前後動向、藥物來源與死因關聯，法醫報告與毒理鑑定結果將成為破案關鍵，更決定是否升級為刑事案件，相關調查進展將於近日對外公布。

