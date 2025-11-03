林逸欣生日音樂會「3嘉賓」輪番上陣 最夯婚禮伴手禮只送不賣

〔記者陳慧玲／台北報導〕林逸欣11月5日將迎接40歲生日，正式邁入40不惑人生新階段，日前她先舉辦生日音樂會，「3嘉賓」輪番上陣，當天入場的前100名觀眾還獲贈「限定版薰衣草精油膏」，這也是她之前婚宴上最夯婚禮小物伴手禮，事後在網路爆紅，還一度造成父親診所這產品缺貨。

林逸欣生日音樂會拉小提琴。（欣宇宙音樂提供）

擅長多種樂器的林逸欣，今年在Corner Max 舉辦的生日音樂會「The Little Things」當然不忘與粉絲分享，鋼琴、小提琴和電吉他成為她演唱會上的「3組嘉賓」，一一登場讓她彈奏，另外她也獻唱《Evelyn 組曲》、《風的記憶》等多首歌曲，老公Tony為她全場忙進忙出，成為最甜蜜的現場總監。

林逸欣生日音樂會彈鋼琴。（欣宇宙音樂提供）

林逸欣婚禮上的成長影片，讓廣大網友看到她從小被父母的愛包圍，可惜近期爸媽身體微恙，缺席這次台北的生日音樂會，但她特別為爸媽開了私人直播間，讓人在台南的父母也能看到她演唱會上的精彩表演。她還特別選唱羅大佑寫給鳳飛飛的經典名曲《心肝寶貝》，另外也首唱新歌《你是我的天空》，原本這首歌是她寫給爸爸，把對父親的感謝都寫在歌裡，但她隨即又改口：「是對爸爸媽媽的感謝、他們的愛與溫暖都寫進去了，不然媽媽會吃醋啦！」

林逸欣生日音樂會彈電吉他。（欣宇宙音樂提供）

另外林逸欣也談到，本來哥哥無法到場，卻還是克服萬難出席了，「他每次都給我驚喜，從我第一場演出到現在，每一場都出現，從生平第一場，最少只有五個觀眾，一直到現在，哥哥總是陪著我，從不缺席，謝謝哥哥，一直是我最大的後盾！」

