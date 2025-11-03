自由電子報
娛樂 日韓

《搞笑演唱會》朴智宣離世5年再掀哀思 韓媒：溫暖留在人間

〔記者鍾志均／綜合報導〕已故韓國女諧星朴智宣於5年前的昨（2）天被爆與母親陳屍在首爾麻浦區的家中，當時沒有外部入侵跡象，判定是輕生；時隔5年，韓媒緬懷她，表示仍以「善良的搞笑女藝人」身分，將溫暖幽默印記留在人世間。

朴智宣因皮膚病惡化而走上絕路。（翻攝自X）朴智宣因皮膚病惡化而走上絕路。（翻攝自X）

朴智宣曾在2007年獲KBS演藝大賞新人獎，憑節目《搞笑演唱會》為人熟知，據報導，她生前因皮膚病惡化，媽媽不忍她如此痛苦，兩人雙雙走上絕路。

韓媒報導，當天新聞的衝擊性至今仍歷歷在目，噩耗讓演藝圈朋友、粉絲陷入哀傷，包括劉在錫、曹世鎬、朴寶英、徐玄等人，用眼淚送別故人。

朴智宣生前溫暖正能量被人記住。（翻攝自X）朴智宣生前溫暖正能量被人記住。（翻攝自X）

朴智宣在《搞笑演唱會》以獨有的明朗、溫暖的幽默擄獲觀眾的心，活躍於《驚人的星期六》、《明星金鐘》等節目中傳遞正能量；今年，演員李允智、歌手알리仍深深表達悼念之意，難以忘記她在舞台上閃耀的笑容。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

