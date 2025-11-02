自由電子報
娛樂 最新消息

「王子」板橋老鄰居出面說話 否認幫洗白提4字解決法

詹惟中透露王子未走紅時住在板橋的菜市場，跟他是鄰居。（翻攝自臉書）詹惟中透露王子未走紅時住在板橋的菜市場，跟他是鄰居。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕演藝圈最近鬧得沸沸揚揚的「粿王戀」，被范姜彥豐指稱破壞家庭的「王子」邱勝翊還沒走紅時，住在板橋的菜市場巷子裡，與命理師詹惟中是老鄰居。詹惟中談及「粿粿」江瑋琳跟王子的事情，首先強調：「當小王」跟「人妻偷吃」都是不好的事情，不過他表示如果自己是故事中的「老公」，會重新思考：為什麼我的老婆會偷吃？

命理師詹惟中認為婚姻出現第三者，除了檢討小王跟出軌者，其實自身也要檢討是否有做不好的地方。（翻攝自臉書）命理師詹惟中認為婚姻出現第三者，除了檢討小王跟出軌者，其實自身也要檢討是否有做不好的地方。（翻攝自臉書）

詹惟中認為既然事情發生了，倘若他是當事人，先檢討婚姻裡是不是曾經讓老婆覺得被羞辱？是否有打罵老婆？有沒有給老婆安定生活？是不是自己態度不夠好？第三者介入一定是有縫隙才能介入。

詹惟中說，很多女人在婚姻中很痛苦，為了小孩、為了生活拉不下臉，不願面對，最後就會讓問題一連串爆發。他指出除了檢討小王跟偷吃的女方外，男方如果覺得自己無法負荷家庭重責時，就應該放手，放了對方也放了自己。

詹惟中認為，范姜彥豐（左）、王子（中）、粿粿之間的三角關係應該當機立斷。（翻攝自臉書）詹惟中認為，范姜彥豐（左）、王子（中）、粿粿之間的三角關係應該當機立斷。（翻攝自臉書）

有人懷疑詹惟中是在替老鄰居王子洗白，他否認：「我說過他是不對的，女生在偷吃前與其很痛苦，不如早點結束，很多事都有陣痛期，當面臨婚姻危機，死拖活拖不做結束，最後害的還是自己」。詹惟中認為解決方法很簡單：當機立斷。

