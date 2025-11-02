自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（直擊）GD高呼BIGBANG FOREVER 喊話台粉：麥克風拿給你講

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流天王「GD」權志龍今天（2日）結束在大巨蛋的「Übermensch」演唱會，兩天共吸引8萬人朝聖，他中文連發，還學了撩妹金句「你去哪？跟我回去！」、「我愛你們」，甚至化身「大巨蛋工讀生」與工作人員一起撐住柵欄，笑果十足。

GD結束在大巨蛋的演唱會。（讀者提供）GD結束在大巨蛋的演唱會。（讀者提供）

他火力全開，演唱《CRAYON》、《TOO BAD》等歌曲，GD在TALKING環節，躺在地上，享受大巨蛋4萬粉絲喊他「龍哥」，結果監聽耳機卻卡在舞台上，GD一度爬不起來，場面有些逗趣。

之後他感性提到上周前往慶州為APEC表演，獲得全場掌聲，GD鞠躬致謝，表示那是很榮幸、神奇的經驗。GD進一步再度分享明年是BIGBANG 20周年，「我們已經準備好了，你們知道明年會有回歸，雖然時間、地點、什麼內容都沒確定，但4月的科切拉音樂節，我們在那表演！BANG！很好玩的！不要錯過，那會很特別的。」

GD分享心情，竟一度喊話要把麥克風給粉絲。（讀者提供）GD分享心情，竟一度喊話要把麥克風給粉絲。（讀者提供）

不過由於現場粉絲太過激動，GD一度表示：「給他麥克風！」聽懂粉絲是在BIGBANG應援之後，GD回應：「BIGBANG不是我的，但我是其中一員！BIGBANG FOREVER！」後面GD又突然不說話，對著右半邊的粉絲說：「你們很會講，拿麥克風給他們吧！讓我說完，我好困惑！」他則對左半邊粉絲比讚。

GD揹著雛菊搭上花車。（讀者提供）GD揹著雛菊搭上花車。（讀者提供）

安可期間，GD演唱《THIS LOVE》、《1 YEAR》及《I BELONG TO YOU》時，再次乘坐著花車現身，權氏兄弟等舞者丟球給粉絲，氣氛嗨到不行。在演唱《UNTITLED》之後，為兩天的大巨蛋演出劃下圓滿句點，本以為演出完全結束，沒想到GD竟然開著高爾夫球車出現，讓粉絲發出尖叫聲。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中