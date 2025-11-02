（直擊）GD高呼BIGBANG FOREVER 喊話台粉：麥克風拿給你講

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流天王「GD」權志龍今天（2日）結束在大巨蛋的「Übermensch」演唱會，兩天共吸引8萬人朝聖，他中文連發，還學了撩妹金句「你去哪？跟我回去！」、「我愛你們」，甚至化身「大巨蛋工讀生」與工作人員一起撐住柵欄，笑果十足。

GD結束在大巨蛋的演唱會。（讀者提供）

他火力全開，演唱《CRAYON》、《TOO BAD》等歌曲，GD在TALKING環節，躺在地上，享受大巨蛋4萬粉絲喊他「龍哥」，結果監聽耳機卻卡在舞台上，GD一度爬不起來，場面有些逗趣。

之後他感性提到上周前往慶州為APEC表演，獲得全場掌聲，GD鞠躬致謝，表示那是很榮幸、神奇的經驗。GD進一步再度分享明年是BIGBANG 20周年，「我們已經準備好了，你們知道明年會有回歸，雖然時間、地點、什麼內容都沒確定，但4月的科切拉音樂節，我們在那表演！BANG！很好玩的！不要錯過，那會很特別的。」

GD分享心情，竟一度喊話要把麥克風給粉絲。（讀者提供）

不過由於現場粉絲太過激動，GD一度表示：「給他麥克風！」聽懂粉絲是在BIGBANG應援之後，GD回應：「BIGBANG不是我的，但我是其中一員！BIGBANG FOREVER！」後面GD又突然不說話，對著右半邊的粉絲說：「你們很會講，拿麥克風給他們吧！讓我說完，我好困惑！」他則對左半邊粉絲比讚。

GD揹著雛菊搭上花車。（讀者提供）

安可期間，GD演唱《THIS LOVE》、《1 YEAR》及《I BELONG TO YOU》時，再次乘坐著花車現身，權氏兄弟等舞者丟球給粉絲，氣氛嗨到不行。在演唱《UNTITLED》之後，為兩天的大巨蛋演出劃下圓滿句點，本以為演出完全結束，沒想到GD竟然開著高爾夫球車出現，讓粉絲發出尖叫聲。

