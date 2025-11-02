自由電子報
娛樂 日韓

GD帶火「黑笠時尚」！韓媒讚：真人版Saja Boys

GD上週在APEC晚宴擔任表演嘉賓，戴上冠帽創造話題。（翻攝自IG）GD上週在APEC晚宴擔任表演嘉賓，戴上冠帽創造話題。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕「GD」G-Dragon權志龍本週在大巨蛋開唱，他的分身帳號昨（1）曬出一系列他參加APEC晚宴的照片，只見GD戴「黑笠」現身，展現壓倒性氣場。

GD被稱作是《Kpop 獵魔女團》Saja Boys真人版。（翻攝自IG）GD被稱作是《Kpop 獵魔女團》Saja Boys真人版。（翻攝自IG）

GD戴著傳統韓國「黑笠（갓）」現身，寫下「一年一次的力量」，照片是他上月底在慶州表演舞台做準備，由於「갓」在韓語有時指古時的帽子，但在網路用語中，是將英文的「God」（神）與其他單字結合。

照片中，GD身穿華麗俐落的西裝，左胸別著標誌性的高價雛菊造型胸針，尤其戴上「黑笠」增添濃厚的韓國特色，被韓媒形容像極了Netflix超夯動畫《Kpop 獵魔女團》的Saja Boys真人版

GD被稱作是《Kpop 獵魔女團》Saja Boys真人版。（翻攝自IG）GD被稱作是《Kpop 獵魔女團》Saja Boys真人版。（翻攝自IG）

有賴於GD造型魅力十足，目前韓國「黑笠時尚」成為熱議話題，成功吸引粉絲目光；GD結束大巨蛋演出後，預計12月12日至14日在首爾演出。

