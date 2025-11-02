自由電子報
娛樂 音樂

妹妹腳踏多條船是「渣女」！天團吉他手不忍了怒斥「非常不可取」

理想混蛋成軍8年攻蛋。（記者王文麟攝）理想混蛋成軍8年攻蛋。（記者王文麟攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕人氣夯團理想混蛋成軍8年舉辦「不是因為天氣晴朗才見面」台北小巨蛋演唱會，繼首日演出締造好口碑，今晚續唱第二場，安可影片藏了有趣彩蛋，隱藏角色「哲子」二度出道，與鼓手可沛談了一場戀愛，未料竟被發現是腳踏多條船的負心女，影片有趣的翻轉結果令全場看得大笑，身為哥哥的吉他手阿哲在台上痛斥自己妹妹「非常不可取」：「我都不知道她是渣女！」

安可影片藏彩蛋，隱藏角色「哲子」與可沛談了一場戀愛。（何樂音樂提供）安可影片藏彩蛋，隱藏角色「哲子」與可沛談了一場戀愛。（何樂音樂提供）

安可影片藏彩蛋，隱藏角色「哲子」與可沛談了一場戀愛。（何樂音樂提供）

演唱會尾聲，主唱雞丁不捨說：「不管你是聽第一場、第二場的朋友，這是第一次攻蛋，會好好記在我們心裡。」獻唱《一定會的》，大螢幕視訊浮出一句句小混蛋給予偶像的真摯祝福，現場氣氛超暖，4人手牽著手謝幕時，粉絲更從二樓觀眾席拋出橘色彩蛋作為驚喜禮物。

演唱會尾聲主唱雞丁不捨喊話。（記者王文麟攝）演唱會尾聲主唱雞丁不捨喊話。（記者王文麟攝）

這次攻蛋首秀，除了演唱超過30首的經典歌曲，也特別準備新歌作為彩蛋讓這限定的兩場粉絲搶先聽，《什麼什麼》講述為了夢想橫衝直撞、勇於斜槓的精神，新歌也安排於3日零點在各大數位音樂平台上線。

理想混蛋這次演唱超過30首的經典歌曲。（記者王文麟攝）理想混蛋這次演唱超過30首的經典歌曲。（記者王文麟攝）

